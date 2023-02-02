ВМС США внезапно приостановили работы по ремонту подводных лодок сразу в четырех сухих доках

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ВМС США внезапно приостановили работы по ремонту подводных лодок в четырех сухих доках на западном побережье, что вызвало в самих США новые опасения по поводу соглашения AUKUS всего за несколько недель до того, как Австралия, Великобритания и США объявят о планах по разработке атомных подводных лодок для Канберры.

На выходных ВМС объявили, что они «временно приостановят» операции в трех доках военно-морской верфи Пьюджет-Саунд в штате Вашингтон. Также и в четвертом доке на заводе Trident Refit Facility, в Бангоре, который обслуживает АПЛ типа "Огайо". Сослались на необходимость их антисейсмического усиления.

Очень любопытная формулировка. Похоже, что за ней пытаются скрыть какие-то реальные проблемы. Не исключено, что это отголосок скандала с поставками на строительство АПЛ некондиционных сталей. К сожалению, этот скандал, как вспыхнул, так и погас. Никаких конкретных результатов проверки так и не озвучили.

В ВМС подчеркнули, что решение по приостановке ремонтных работы «не влияет на потенциал стратегического сдерживания или способность флота продолжать выполнять задачи». При этом остановка судоремонта затруднит для ВМС США организацию развертывания, техническое обслуживание, а затем и вывод из эксплуатации атомных подводных лодок, и может вызвать новые опасения по поводу ограничений, с которыми сталкивается промышленная база США в преддверии объявления планов в рамках AUKUS в марте.

О том, что судоверфи США просто "не потянут" такие объемы строительства АПЛ, говорилось изначально. Как только появились первые упоминания о возможности строительства АПЛ для Австралии. США в настоящее время с запредельными усилиями поддерживают потребности своего флота в строительстве двух ударных атомных подводных лодок ежегодно, в то время, как каждая третья подводная лодка, из числа находящихся в боевом составе, либо - на техническом обслуживании, либо ожидает проведения ТО. Нарушение графиков ремонта, может иметь очень серьезные последствия в дальнейшем.