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ТАСС

Ростех считает, что Киев не сможет быстро освоить ремонт Leopard 2 без специалистов Запада

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Военнослужащие бундесвера меняют гусеничные траки на танке Leopard 2A6
Военнослужащие бундесвера меняют гусеничные траки на танке Leopard 2A6.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Как отметили в госкорпорации, эти танки "не переживут "гаражного сервиса", им нужен оригинальный сервис со всей свойственной этому западной культурой"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Освоение ремонта и обслуживания немецких танков Leopard 2 на Украине потребует значительного времени, если только этими задачами не займутся западные специалисты, заявили ТАСС в госкорпорации "Ростех".

"Любая сложная техника не может воевать сама, ее надо обслуживать. Leopard 2 не переживут "гаражного сервиса", им нужен оригинальный сервис со всей свойственной этому западной культурой", - сообщили в Ростехе.

В этой связи, как отметили в госкорпорации, освоение немецких танков потребует очень много времени. "За исключением одного случая: если этим не займутся западные специалисты. Но это будет уже совсем другой уровень конфликта", - сказали в Ростехе.

25 января правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов германских вооруженных сил и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт этих машин. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Продукция
Leopard-2
Компании
Ростех
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