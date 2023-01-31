Российско-белорусские учебные центры совместной подготовки – важный аспект боевого потенциала вооружённых сил  Союзного государства.

В начале прошедшей недели правительство России одобрило и представило Владимиру Путину для подписания соглашение с Беларусью о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих двух стран. Постановление кабмина по данному поводу опубликовано в понедельник 23 января. Напомним, что со своей стороны президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект этого соглашения в октябре прошлого года, подписав соответствующий указ.

В документе российского кабинета министров указано, что центры предназначены, в том числе, для повышения уровня слаженности и боевой выучки российских и белорусских военнослужащих. Их основными задачами будут совместная боевая подготовка, боевое дежурство и выполнение других учебно-боевых задач. Кроме того, предполагается, что военные будут обмениваться опытом применения вооружения, военной и специальной техники, осваивать практические навыки работы на таких образцах. Также среди задач – «унификация боевой подготовки вооруженных сил» двух стран.

Как ранее отмечалось, на территории Беларуси предусматривается функционирование, как минимум, одного учебного центра. Речь идёт об учебно-боевом центре совместной подготовки ВВС и войск ПВО, предназначенном, соответственно, для подготовки военнослужащих к боевой работе на самых современных ЗРК и обучения лётного и технического состава Военно-воздушных (космических) сил.

Вместе с этим, принимая во внимание заявление, сделанное белорусским президентом почти год назад на полигоне Осиповичский, можно рассчитывать, что в Беларуси появится и второй учебный центр. Беседуя с представителями прессы 17 февраля 2022 года, Александр Лукашенко сказал, что попросит своего российского коллегу создать учебный центр для освоения оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер»: «Хорошее оружие. Нам надо его освоить? Надо. Мы будем покупать это оружие у Российской Федерации. Поэтому я буду просить, чтобы был четвертый центр – по «Искандерам», чтобы мы могли освоить и эту технику».

Следует заметить, что экспертное сообщество указывает на более чем своевременное принятие подобных мер. В рамках агрессивных действий западных стран, подстрекаемых Соединёнными Штатами и Великобританией, происходит постоянная трансформация старых и возникновение новых вызовов и угроз военной безопасности Союзного государства в целом, и его субъектов – в частности. В свою очередь, данный аспект предопределяет изменение и уточнение стоящих перед вооруженными силами объединённого государства задач, а значит, оптимизацию и совершенствование организационных структур воинских формирований до уровня, обеспечивающего решение этих задач.

Применительно к белорусским вооруженным силам, основная цель этого процесса – увеличение численности и совершенствование организационно-штатных структур соединений и воинских частей сил постоянной готовности. Эти силы предназначены для оперативного усиления охраны государственной границы на суше и в воздухе, наращивания потенциала системы государственного реагирования на акты терроризма, деятельность террористических организаций, незаконных вооруженных формирований, а также для решения других внезапно возникающих задач.

К слову, соединения и воинские части из состава сил постоянной готовности уже выполняют свои задачи по предназначению на северо-западной, западной и южной границах Беларуси. Исходя из опыта их применения, определяются основные направления их совершенствования. Ставка делается на повышение их мобильности, наращивание огневой мощи и сокращение сроков готовности к выполнению задач составом мирного времени.

Кроме того, в настоящее время белорусским минобороны решается задача по формированию оперативного объединения для усиления южного направления. Ранее «Военно-политическое обозрение» уже публиковало свои материалы на эту тему (ВПО «Когда в белорусских вооруженных силах появится новое оперативное командование?», «Южное командование в Беларуси – вынужденная, но необходимая мера»). На сегодняшний день Южное командование уже называют «объединением нового типа». Это связано с тем, что в его составе, как предполагается, будет не две, а три отдельные механизированные бригады. Причем две из них будут так называемыми «тяжелыми» бригадами – на БМП-2 и танках Т-72, а третья «легкая» – на БТР-82А, которые были поставлены в Беларусь из России. Еще одной особенностью в составе формируемого объединения может стать отдельная ракетная воинская часть, которая будет оснащена ОТРК «Искандер». Вот здесь, как раз, и понадобится совместный учебный центр соответствующей специализации, о котором в своё время говорил белорусский президент.

Не исключено, что учебный центр будет иметь не только одну «искандеровскую» специализацию. Данное предположение базируется на указаниях Александра Лукашенко, сделанных им ещё в мае прошлого года. Тогда президент Беларуси поднял вопрос о необходимости корректировки подходов к обеспечению белорусских вооруженных сил современными и эффективными образцами вооружений и военной техники. В частности, было определено, что при выборе необходимого вооружения приоритет отдавать тем образцам, которые хорошо зарекомендовали себя в ходе спецоперации на Украине. Поэтому, вследствие принятых решений, к уже «отобранным» ранее зенитно-ракетным системам, оперативно-тактическим ракетным комплексам и самолетам, добавились еще и тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек», и боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».

По имеющейся информации, с учетом складывающейся обстановки, минобороны Беларуси планирует вернуть в каждое оперативное командование по одному отдельному батальону РХБ защиты, но уже с измененными организационно-штатными структурами и вооружением – одна из рот будет вооружена ТОС-1А. Эта схема принята также с учетом опыта спецоперации на Украине. Кроме того, очевидно, что в Южном оперативном командовании, помимо отдельного батальона РХБ защиты, сформируют подразделения, вооруженные БМПТ «Терминатор».

Отсюда и появляется необходимость включения в состав «сухопутного» центра совместной подготовки ещё и подразделений с «актуальными» специализациями – «тяжелые огнеметные системы» и «боевые машины поддержки танков». К сожалению, это не «модная» прихоть, а требование времени и железная логика.

Владимир Вуячич