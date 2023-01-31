Удар тактическим ядерным зарядом по сорокатысячной группировке ВСУ под Запорожьем становится все более реальным.

На днях в Вене глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов предупредил Запад об поставках ВВСТ на вооружение которых имеются подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками.

«Предупреждаем западных спонсоров киевской военной машины от поощрения ядерных провокаций и шантажа. Нам известно, что на вооружении танка Leopard 2, равно как и БМП Bradley и Marder, имеются подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками. Их применение неизбежно ведет к заражению местности. Это произошло в Югославии, в Ираке. В случае поставки Киеву таких снарядов для натовской тяжелой военной техники мы будем рассматривать это как применение против России грязно-ядерных бомб со всеми вытекающими последствиями», — заявил Константин Гаврилов, выступая на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Какие меры по противодействию и пресечению использования таких боеприпасов могут последовать от России в случае его примения?

Очевидно, что это развяжет руки РФ для применения тактического ядерного оружия малой мощности. В свою очередь удар таким боеприпасом по сорокатысячной группировке, которая сейчас формируется в районе Запорожья, вполне был бы реальным, считает большинство военные аналитиков.

Стоит отметить, что это был бы хороший ход, который резко и качественно изменил бы всю ситуацию на украинском театре военных действий, учитывая тот факт, что именно западные танки будут усиливать данную группировку, чтобы прорвать оборону российских войск на Запорожском направлении и перерезать сухопутный коридор в Крым. Поэтому, конечно, в минобороны РФ рассматривают такой вариант развития событий.

Тем более что местонахождение этой группировки хорошо известно, и уничтожить ее тактическим ядерным зарядом не составит труда.

Стоит также напомнить, что украинские боевики давно уже используют вооружения с радиоактивными боеприпасами, например, западный ПТРК «Милан».

Возможно, применение тактического ядерного оружия малой мощности все же могло бы охладить головы бездумных политиков, как в Киеве, так и на Западе и, в конечном итоге, заставить киевский режим сесть за стол переговоров.

Николай Крылов