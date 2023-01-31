РХБЗ: США переносят работу биолабораторий с Украины в Польшу и Прибалтику

РХБЗ: США сворачивают биолаборатории на Украине, переключаясь на Польшу и Прибалтику

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. США сворачивают военно-биологические работы на Украине, задействуют Польшу и Прибалтику, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов

"В рамках мероприятий по сворачиванию военно-биологической деятельности на Украине Соединенные Штаты активно задействуют материальную базу химических и фармакологических предприятий Польши и прибалтийских государств, кроме того, туда доставлено оборудование с украинской территории". Игорь Кириллов Начальник войск РХБЗ

Польский Институт ветеринарной медицины участвовал в исследованиях вируса бешенства на Украине совместно с американским институтом Бэттел - одним из подрядчиков Пентагона, заявлял Кириллов в мае 2022 года.

Тема военно-биологических работ для Польши не нова. Эта страна еще в 1920-х годах начала собственные разработки бактериологического оружия и продвинулась в них настолько, что японские военные приезжали в Варшаву перенимать бесчеловечный опыт заражения людей; ряд польских разработчиков биооружия затем перебрались в США и Великобританию, рассказывал РИА Новости в апреле 2022 года военный микробиолог, главный специалист 27-го научного центра министерства обороны России, полковник в отставке Михаил Супотницкий.