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ТАСС

Источник сообщил об успешном применении ВС РФ перспективных "прыгающих мин" в зоне СВО

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Российская интеллектуальная мина ПТКМ-1Р
Российская интеллектуальная мина ПТКМ-1Р.
Источник изображения: wikipedia.org/Rosoboronexport/CC BY-SA 4.0

Такие мины называют "интеллектуальными боеприпасами", поскольку они умеют распознавать цель

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Подразделения инженерных войск Вооруженных сил РФ успешно применяют в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине перспективную противотанковую противокрышевую инженерную мину ПТКМ-1Р. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"Противокрышевую мину ПТКМ-1Р уже используют подразделения инженерных войск в зоне спецоперации, причем достаточно эффективно. Но надо сказать, что не так уж интенсивно сейчас противник проводит какие-либо наступательные операции с применением танков", - сказал собеседник агентства.

По его словам, эти "прыгающие мины" успешно атакуют некоторые слабозащищенные части корпуса танка, БМП и самоходных гаубиц. "Эту мину можно назвать "умной", она умеет распознавать цель, интеллектуально выбирая ее, - она не станет, к примеру, реагировать на обычный автомобиль, а дождется именно тяжелую бронетехнику - танк или БМП", - отметил он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Российские противокрышевые мины ПТКМ-1Р относятся к новому поколению противотанковых боеприпасов. Они способны атаковать самые слабозащищенные части танков или самоходных артиллерийский установок - крыши башен или корпусов.

О мине стало официально известно в 2018 году, а серийное производство для российских войск началось в 2021 году. ПТКМ-1Р показывали в павильоне "Рособоронэкспорта" на военно-техническом форуме "Армия-2022". Как отмечали в компании, это "интеллектуальный боеприпас", рассчитанный на избирательное поражение бронетанковой техники - наземная мина, оснащенная сейсмическими и акустическими датчиками, кумулятивной боевой частью и транспортно-пусковым контейнером. При обнаружении бронетехники боевая часть ПТКМ-1Р выстреливает в воздух в направлении машины и поражает ее в верхнюю проекцию. 

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Россия
Украина
Компании
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