Переговоры о возвращении ракет "Союз-СТ" из Французской Гвианы не ведутся - гендиректор РКЦ "Прогресс"

Мобильная башня обслуживания (МБО) для ракеты-носителя "Союз-СТ" на стартовом комплексе космодрома Куру.

Россия не сможет запустить эти ракеты с отечественных космодромов

Самара. 30 января. ИНТЕРФАКС - Переговоры с европейскими коллегами о возвращении из Гвианского космического центра законсервированных ракет "Союз-СТ" не ведутся, сообщил "Интерфаксу" глава ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов.

"Ничего не ведется, до окончания СВО никаких переговоров на эту тему вестись не может", - сказал Баранов, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, пуски подобных ракет с российских космодромов невозможны.

"Нет, они специализированы под Гвианскую пусковую площадку", - сказал Баранов.

23 января директор по космическим полетам Европейского космического агентства (ESA) Даниэль Нойеншвандер сообщал, что стартовый комплекс для ракет "Союз" на космодроме Куру во Французской Гвиане могут перестроить под европейские ракеты-носители среднего класса, либо создать склады на этом месте.

По его словам, по вопросу ракет "Союз", которые до сих пор находятся на стартовой площадке космодрома Куру, компанией Arianespace ведётся переписка с российскими властями через французское правительство.