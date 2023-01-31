В Польше заявили, что передать Украине F-16 можно только в координации с НАТО

По словам премьера страны Матеуша Моравецкого, организация процесса передачи Киеву современных танков сопровождалась как давлением с польской стороны, так и проведением согласований с США

ВАРШАВА, 30 января. /ТАСС/. Потенциальная отправка на Украину истребителей F-16 может быть осуществлена только после согласования соответствующего шага в НАТО и в полной координации с союзниками. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, отвечая на брифинге на вопрос о том, планирует ли Варшава организовать передачу Киеву F-16 по примеру отправки танков Leopard.

По его словам, организация процесса передачи Украине современных танков сопровождалась как давлением с польской стороны, так и проведением согласований с США.

"Как это было несколько месяцев назад в контексте МиГ-29, так и любая воздушная сила будет согласована со странами НАТО и, вероятно, передана", - сказал глава польского правительства. "Мы будем здесь действовать в полной координации", - констатировал Моравецкий.

Вопрос передачи Украине польских истребителей советского производства МиГ-29 обсуждался в апреле. По заверениям польских властей, такие поставки не были реализованы, эта тема закрыта. Однако, как написало издание Dziennik Gazeta Prawna, Польша весной прошлого года отправила Украине несколько истребителей МиГ-29 под прикрытием передачи запасных частей.

На данный момент на вооружении польских ВВС стоят 48 истребителей F-16.

25 января власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. В свою очередь правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт. Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". О намерении передать Киеву танки сообщили 25 января в оборонных ведомствах Норвегии и Словакии, а ранее о решении предоставить Украине танки заявляли власти Великобритании, Польши и Франции.