Войти
Военное обозрение

Украинская армия сможет получать инструкции по обслуживанию техники западных образцов через зашифрованные чаты

371
0
0

Источник изображения: topwar.ru

При поддержке американских военных налажена работа по получению украинской армией всех необходимых инструкций по техобслуживанию техники западных образцов. Процесс этот будет происходить посредством зашифрованных чатов в электронном виде с привлечением переводчиков. В данные чаты входят группы американских и союзных войск, а также технические специалисты. Об этом сообщают журналисты американского издания Associated Press.

Как отмечают авторы издания, необходимость в вопросе оказания ВСУ технической поддержки лишь возрастает по мере того, как США и их союзники по НАТО отправляют им всё больше современного и высокотехнологичного оружия. По той причине, что ни Соединённые Штаты, ни страны-члены альянса не могут отправить на территорию Украины своих военных (официально), онлайн чаты - один из лучших способов оказания практической помощи в этом направлении.

Больше всего вопросов у украинских солдат возникает в связи с обслуживанием и ремонтом артиллерийских систем на фронте.

Если ещё несколько месяцев назад в этом процессе принимало участие чуть более 50 человек, то уже в ближайшее время этот показатель увеличится почти втрое. В то же время количество зашифрованных линий чата тоже заметно возросло: так, если осенью он насчитывал 11 операторов, то теперь эта цифра достигла 38.

Вот как прокомментировал его один из военных США из ремонтной бригады:

Уже зафиксировано множество случаев, когда мы получаем звонки от украинских военнослужащих прямо с передовой, помогая им устранять все неполадки по мере наших возможностей.

По его словам, украинские войска стараются использовать всё это оружие до предела своих возможностей, а специалисты тем временем наблюдают за износостойкостью военной техники.

Все советы, которые солдаты ВСУ получают от американских военных в чатах, требуют сначала диагностики выявленных неисправностей, после чего необходимо предпринять необходимые шаги по их устранению, а затем ещё и перевести всю эту информацию на украинский язык. На основе всех составленных инструкций странами и компаниями-производителями, отправляются необходимые запчасти к границам Украины, после чего они отправляются в зону боевых действий. Делается это как по морю, так и по воздуху и по суше.

Напоминаем, что в Польше производится ремонт практически всей повреждённой натовской артиллерии и бронетехники, которая потом направляется обратно на поле боя на Украину.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
17.06.2022
Гранаты не той системы. Почему ВСУ не может использовать оружие НАТО
13.01.2021
Наследники чужой славы
08.10.2019
Черное море: что США готовят против России
02.08.2017
Угроза или повод: белорусский взгляд на учения "Запад-2017"
29.11.2016
Демонстрация силы России (Nasz Dziennik, Польша)
24.11.2016
Русско-украинский извоз для НАТО
12.04.2013
Украина-Польша: реанимация оборонно-промышленного сотрудничества
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.01 19:59
  • 43264
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 31.01 19:47
  • 44
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 31.01 19:18
  • 1
Вся правда о ядерном ударе. Спасут ли нас бомбоубежища
  • 31.01 19:17
  • 1
В академии РВСН заявили, что ракетный комплекс "Авангард" стал прорывом
  • 31.01 18:01
  • 2372
Как насчёт юмористического раздела?
  • 31.01 18:01
  • 2
Удар тактическим ядерным зарядом по сорокатысячной группировке ВСУ под Запорожьем становится все более реальным
  • 31.01 15:54
  • 1
В Японии попытались разобраться в российских истребителях. Вот что вышло
  • 31.01 15:53
  • 1
Российско-белорусские учебные центры совместной подготовки – важный аспект боевого потенциала вооружённых сил  Союзного государства
  • 31.01 14:10
  • 0
Тихановская дала свое молчаливое согласие на утилизацию «белорусских» наемников на Украине
  • 31.01 10:08
  • 3
Президент РФ пообещал работникам оборонки отсрочку от призыва
  • 31.01 09:56
  • 3
ВС РФ поразили «русским HIMARS» стратегический объект ВСУ под Артемовском
  • 30.01 15:12
  • 0
Российско-белорусские учебные центры совместной подготовки – важный аспект боевого потенциала вооружённых сил Союзного государства
  • 30.01 12:55
  • 3
Сергей Чемезов: России надо навсегда забыть о "боингах" и "эйрбасах"
  • 30.01 10:03
  • 2
Какая дальняя авиация нужна стране
  • 30.01 06:00
  • 10
В России захотели увеличить количество спутников