Украинская армия сможет получать инструкции по обслуживанию техники западных образцов через зашифрованные чаты

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При поддержке американских военных налажена работа по получению украинской армией всех необходимых инструкций по техобслуживанию техники западных образцов. Процесс этот будет происходить посредством зашифрованных чатов в электронном виде с привлечением переводчиков. В данные чаты входят группы американских и союзных войск, а также технические специалисты. Об этом сообщают журналисты американского издания Associated Press.

Как отмечают авторы издания, необходимость в вопросе оказания ВСУ технической поддержки лишь возрастает по мере того, как США и их союзники по НАТО отправляют им всё больше современного и высокотехнологичного оружия. По той причине, что ни Соединённые Штаты, ни страны-члены альянса не могут отправить на территорию Украины своих военных (официально), онлайн чаты - один из лучших способов оказания практической помощи в этом направлении.

Больше всего вопросов у украинских солдат возникает в связи с обслуживанием и ремонтом артиллерийских систем на фронте.

Если ещё несколько месяцев назад в этом процессе принимало участие чуть более 50 человек, то уже в ближайшее время этот показатель увеличится почти втрое. В то же время количество зашифрованных линий чата тоже заметно возросло: так, если осенью он насчитывал 11 операторов, то теперь эта цифра достигла 38.

Вот как прокомментировал его один из военных США из ремонтной бригады:

Уже зафиксировано множество случаев, когда мы получаем звонки от украинских военнослужащих прямо с передовой, помогая им устранять все неполадки по мере наших возможностей.

По его словам, украинские войска стараются использовать всё это оружие до предела своих возможностей, а специалисты тем временем наблюдают за износостойкостью военной техники.

Все советы, которые солдаты ВСУ получают от американских военных в чатах, требуют сначала диагностики выявленных неисправностей, после чего необходимо предпринять необходимые шаги по их устранению, а затем ещё и перевести всю эту информацию на украинский язык. На основе всех составленных инструкций странами и компаниями-производителями, отправляются необходимые запчасти к границам Украины, после чего они отправляются в зону боевых действий. Делается это как по морю, так и по воздуху и по суше.

Напоминаем, что в Польше производится ремонт практически всей повреждённой натовской артиллерии и бронетехники, которая потом направляется обратно на поле боя на Украину.