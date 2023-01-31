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Интерфакс-АВН

Российские истребители Су-35 продолжают наносить удары по украинским комплексам ПВО, РЛС и авиатехнике - Минобороны РФ

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Истребитель Су-35С
Истребитель Су-35С.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Москва. 30 января. ИНТЕРФАКС - Российские военные применяют истребители Су-35 в ходе военной операции на Украине для уничтожения авиатехники, комплексов противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационных станций (РЛС), сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи истребителей Су-35С Западного военного округа в ходе выполнения полетных заданий продолжают уничтожать военные цели противника, применяя широкий спектр авиационных средств поражения. Для уничтожения авиационной техники ВСУ, поражения радиолокационных станций, комплексов противовоздушной обороны экипажи применяют управляемые высокоточные ракеты различного класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", - заявили в военном ведомстве.

В понедельник Минобороны опубликовало видеокадры боевых вылетов Су-35 в ходе военной операции на Украине.

В министерстве отметили, что боевые вылеты российских самолетов осуществляются с аэродромов временного базирования.

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