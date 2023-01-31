Сообщается о прибытии в Израиль нескольких военно-транспортных самолётов с баз США на фоне обострения ситуации с Ираном

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В сети появилась информация о том, что в Израиль прибыли несколько военно-транспортных самолётов из США, а также с натовской военной базы Инджирлик в Турции. Также сообщается о прибытии в Израиль по меньшей мере пяти транспортников с территории военной базы США в Катаре.

Отмечается, что после происшествия на иранском заводе по производству БПЛА в городе Исфахан Иран может принять ответные меры в отношении Израиля. Это после того, как в прессе появились материалы о том, что в Иране считают именно Израиль причастным к нанесению удара по промышленному комплексу Исфахана.

В связи с этим экспертами высказано предположение относительно того, что в Израиль в срочном порядке идут поставки либо дополнительных комплексов ПВО-ПРО, либо ударных вооружений, в том числе большой дальности - на фоне обострения ситуации с Ираном.

А в ТГ-канале «Глазьев для думающих людей» дополнительно заявлено о том, что Израиль якобы отозвал свои военных инструкторов с территории Украины. Как утверждается, инструкторы могли заниматься обучением ВСУ работе со средствами РЭБ, а могли и сами обучаться противодействию беспилотникам, которые на Украине называют «иранскими».

Нужно напомнить, что удары были нанесены не только по заводу в Исфахане, но также по базе подготовки спецназа Корпуса стражей исламской революции, по штабу КСИР, по нефтеперерабатывающему предприятию. В Тегеране заявили, что этого акта агрессии без ответа не оставят.