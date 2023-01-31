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ТАСС

Разработчик системы предупреждения столкновения в воздухе сообщил о прохождении испытаний

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Стенд "Навигатора" на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022"
Стенд "Навигатора" на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

В ходе испытаний были совершены десятки полетов разной продолжительности, рассказали в Институте авиационного приборостроения "Навигатор"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Первая в России система предупреждения столкновения в воздухе (СПСВ ), предназначенная для установки на гражданские воздушные суда, успешно прошла наземные и летные испытания. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Институте авиационного приборостроения "Навигатор" (АО "Навигатор"), который является разработчиком данной системы.

"Разработанная АО "Навигатор" система предупреждения столкновения в воздухе (СПСВ) для гражданских воздушных судов завершила наземные и летные проверки с положительным результатом. Совершены десятки полетов разной продолжительностью, в ходе которых был осуществлен контроль работы СПСВ в воздухе с формированием предупреждающих сообщений экипажу и рекомендациями на маневр. Полученные результаты признаны успешными", - говорится в сообщении.

По словам гендиректора АО "Навигатор" Сергея Бабурова, заложенные при разработке системы инженерно-технические решения позволяют установить ее на все гражданские российские самолеты взамен импортного оборудования. Он отметил, что сейчас специалисты работают над квалификацией СПСВ с оформлением свидетельства о годности комплектующего изделия.

СПСВ - высокоинтегрированная бортовая аппаратура, которая предупреждает пилотов о потенциальной угрозе столкновения и выдает рекомендации по предотвращению опасной ситуации, аналогов такой системы в России нет. 

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Россия
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