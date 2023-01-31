В МИД РФ заявили, что ООН отводится роль ширмы для далеких от поиска мира замыслов Киева

О "диалоге" в украинских инициативах речи вообще не идет, подчеркнул замглавы ведомства Сергей Вершинин в интервью "Известиям"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. ООН отводится роль ширмы для замыслов киевского режима, которые не имеют ничего общего с поиском мира. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"О "диалоге" в украинских инициативах речи вообще не идет. ООН же по сути отводится роль ширмы для замыслов Киева, не имеющих ничего общего с поиском мира", - сказал он в опубликованном в понедельник интервью изданию "Известия".

По словам дипломата, уже при первом приближении к "мирному плану" президента Украины Владимира Зеленского напрашивается однозначный вывод: "эта задумка направлена исключительно на пропагандистский эффект". "В нем выставлены заведомо неприемлемые предварительные условия без учета ситуации "на земле", - продолжил он. - В частности, есть требование "возврата" территорий, включая Крым, несмотря на то, что проживающее там население твердо высказало свое отношение к киевскому режиму в ходе референдумов".

Вершинин указал, что параллельно украинская делегация лоббирует принятие в Генассамблее ООН подчеркнуто антироссийских резолюций, анонсируется проведение некоего "мирного саммита", участие РФ в котором даже не предусматривается.

"Налицо откровенное лицемерие представителей Киева", - подчеркнул Вершинин. С одной стороны, продолжил он, Киев обращается в Генассамблею ООН и бахвалится "широкой международной поддержкой", которая добывается давлением и шантажом со стороны Запада на делегации других стран, а с другой - при каждой возможности продвигает идеи о "выдавливании" России со всех возможных переговорных площадок, включая ООН. "Каким образом тогда в Киеве видят достижение переговорного решения с Москвой? Без ее участия", - задался вопросом замминистра.