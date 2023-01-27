Министр обороны Украины Резников заявил о серийном производстве 155-мм украинской САУ «Богдана»

Источник изображения: topwar.ru

Украинская самоходная гаубица "Богдана" завершила испытания и уже производится серийно. С таким заявлением выступил министр обороны Украины Алексей Резников, рассказавший о массовых закупках украинской военной техники в 2022 году.

По словам Резникова, украинское правительство еще весной прошлого года якобы профинансировало серийное производство САУ "Богдана", которая "успешно завершила испытания". Министр заявляет, что в скором времени ВСУ получит на вооружение "украинскую артиллерию", которая будет поддерживать переданные Западом танки. Вот только где и в каких количествах производят "Богдану", Резников не сказал, но зато показал фото, где он сидит в кабине какого-то грузовика, якобы являющегося новым шасси для украинской САУ. Почему не показана вся установка, пояснений нет.

На фото – украинская САУ "Богдана" калибра 155. Танки западного производства, которые поступят за несколько месяцев, на фронте будет поддерживать – во всех смыслах этого слова – украинская артиллерия

- похвастался Резников добавив, что Минобороны ине афишировало закупки украинской техники.

Источник изображения: topwar.ru

Украинская САУ "Богдана" была создана в единственном экземпляре, опытный образец гаубицы показали 14 июля 2018 года, а 24 августа того же года САУ участвовала в военном параде в честь Дня Независимости Украины. В 2019 году украинские военные прекратили испытания гаубицы по причине отсутствия снарядов калибра 155 мм и возобновили только в 2021-м, после поставки боеприпасов из Чехии. В Киеве планировали поставить сотни данных САУ еще до 2020 года.

После начала специальной военной операции ВСУ несколько раз применяли "Богдану" против российских войск, проводя "полевые" испытания, которые должны были завершиться в конце прошлого года.