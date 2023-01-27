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ТАСС

Президент Хорватии напомнил главе МИД Германии, что немцы уже пытались воевать с Россией

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Президент Хорватии Зоран Миланович
Президент Хорватии Зоран Миланович.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Зоран Миланович также предложил Олафу Шольцу и Анналене Бербок разобраться, кто из них все-таки канцлер

БЕЛГРАД, 26 января. /ТАСС/. Президент Хорватии Зоран Миланович напомнил главе МИД Германии Анналене Бербок, что немцы уже пытались воевать с Россией, но ничего хорошего из этого не вышло. В новой попытке немцев повоевать с Россией Хорватия не собирается принимать участие, заявил в четверг президент республики.

"Хорватия ни в коем случае не должна оказывать военную помощь. Вы хотите вступить в войну? Глава МИД Германии говорит, что мы должны быть едины, потому что, цитирую, мы воюем с Россией. Я этого не знал. Может, Германия и воюет с Россией снова, тогда удачи им, может, получится лучше, чем 70 лет назад", - цитирует Милановича канал N1.

Миланович предложил Олафу Шольцу и Анналене Бербок разобраться, кто из них все-таки канцлер. "От "Зеленых", которые были пацифистами, мы слышим, что мы с кем-то воюем. Но мы не воюем, воюют Россия и Америка, но Германия не задает и не будет задавать им вопросов. Если мы воюем с Россией, тогда мы посмотрим, что нам делать, и мы не будем спрашивать Германию, что она об этом думает. [Канцлер Олаф] Шольц был несколько мягче, пусть они договорятся, кто там у них канцлер. Я долго в политике, наша страна прошла через все, но такого безумия я еще не видел", - сказал он.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок, говоря о поставках немецких танков на Украину, заявила, что Европейский союз должен больше делать для защиты этой страны. Она утверждала, что главное заключается в том, чтобы европейские страны действовали сообща, а не играли в игру "найди виноватого", поскольку они "ведут войну против России, а не друг против друга". 

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