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ТАСС

Пентагон: ближайшие месяцы могут оказаться решающими для боевых действий на Украине

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Источник изображения: AP Photo/ LIBKOS

Помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер добавила, что американское правительство не видело достоверных свидетельств какого-либо перенаправления предоставляемого оружия за пределы Украины

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Предстоящие несколько месяцев могут оказаться решающими для идущих на Украине боевых действий. Об этом заявила в четверг помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

"То, что произойдет в предстоящие месяцы, может оказаться решающим. И мы концентрируем внимание на предоставлении Украине военных средств, которые ей необходимы для защиты своего народа и территории", - сказала сотрудник американского военного ведомства, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Россия обнаружила, что США и наши союзники и партнеры серьезно настроены на поддержку Украины в долгосрочной перспективе", - считает Уолландер.

Кроме того, она утверждала, что "американское правительство не видело достоверных свидетельств какого-либо перенаправления предоставляемого Соединенными Штатами оружия за пределы Украины". 

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Страны
Россия
США
Украина
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