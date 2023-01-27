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ТАСС

Уральская таможня заявила, что на ОПК в 2022 году пришлось 25% внешнеторгового оборота

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Т-90М, Уралвагонзавод, наши дни
Т-90М, Уралвагонзавод, наши дни .
Источник изображения: Ростех

В 2021 году доля оборонно-промышленного комплекса составляла 33%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Доля предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) во внешнеторговом обороте Уральского федерального округа, где находятся крупные предприятия Роскосмоса, Ростеха и "Алмаз-Антея", превысила 25%. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции начальник Уральского таможенного управления (УТУ) Алексей Фролов.

"Значительное количество участников внешнеэкономической деятельности [на Урале] являются предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Их доля в структуре внешнеторгового оборота Урала [в 2022 году] превышает 25%. Каждая вторая декларация на товары - это декларация, поданная предприятием ОПК", - сказал он в Уральском региональном информационном центре ТАСС. В пресс-службе УТУ ТАСС уточнили, что в 2021 году доля ОПК составила 33%.

Глава Уральского таможенного управления уточнил, что время оформления деклараций для предприятий ОПК в среднем составило 30 минут - вдвое быстрее, чем в среднем по всему декларационному массиву.

На территории Уральского федерального округа находятся крупные предприятия Ростеха, "Алмаз-Антея" и Роскосмоса. Среди них "Уралвагонзавод", "Уралтрансмаш" - единственные в стране производители бронетанковой техники и самоходных артиллерийских орудий соответственно, НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова - одно из крупнейших российских предприятий в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники, машиностроительный завод имени М.И. Калинина, занимающийся разработкой и производством зенитных ракетных комплексов, а также Курганмашзавод, специализирующийся на боевых машинах пехоты. 

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Алмаз-Антей
Курганмашзавод
ОПК АО
Роскосмос
Ростех
Уралвагонзавод
Уралтрансмаш
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