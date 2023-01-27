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ТАСС

Мадрид планирует передать Киеву танки, которые простояли без использования более 10 лет

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Министр обороны Испании Маргарита Роблес
Министр обороны Испании Маргарита Роблес.
Источник изображения: AP Photo/ Alex Brandon

Министр обороны королевства Маргарита Роблес заявила, что получила запрос от украинского коллеги Алексея Резникова по вопросу обучения украинских военных использованию этих танков в Испании

МАДРИД, 26 января. /ТАСС/. Правительство Испании планирует передать Украине танки Leopard, которые хранились в Сарагосе более 10 лет. Об этом сообщила журналистам четверг министр обороны королевства Маргарита Роблес.

Глава ведомства не уточнила, сколько боевых машин Мадрид планирует передать Киеву. "Мы уже связались с производством, потому что в Сарагосе есть серия Leopard 2A4, которые давно не используются, и мы собираемся посмотреть, какие из них можно было бы ввести в эксплуатацию, чтобы обдумать эту поставку", - уточнила Роблес.

Она отметила, что в 25 января получила запрос от министра обороны Украины Алексея Резникова по вопросу обучения украинских военных использованию этих танков в Испании.

17 января глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заверял, что правительство страны не рассматривает возможность передачи Киеву этих танков. Уже на следующий день министр сказал, что соответствующее решение должно было принято совместно с союзниками королевства.

Летом 2022 года в испанской прессе появилась информация о том, что правительство страны изучает вопрос о возможной передаче Украине десяти танков Leopard. Тем не менее в августе власти Испании заявили, что машины находятся в плохом состоянии, поэтому пока не могут быть переданы Киеву. 

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Страны
Испания
Украина
Продукция
Leopard-2
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