"Швабе" поставил российским заказчикам в 2022 году свыше 800 дифракционных решеток - холдинг

Москва. 26 января. ИНТЕРФАКС - Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (НПО ГИПО) поставило заказчикам из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Сергиева Посада крупные партии дифракционных решеток, сообщила в четверг пресс-служба холдинга "Швабе", в состав которого входит предприятие.

"В прошлом году объем реализованных на внутреннем рынке изделий составил 867 единиц", - сказал генеральный директор НПО ГИПО Виллен Балоев, которого цитирует пресс-служба.

Дифракционная оптика предприятия традиционно пользуется высоким спросом, отметил Балоев. "Со многими заказчиками нас связывает длительное сотрудничество, что свидетельствует о качестве и конкурентоспособности данной продукции", - сказал он.

По информации пресс-службы, профильная продукция поставляется, в частности, заказчикам из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Сергиева Посада, в целом на долю НПО ГИПО приходится около 70% всей дифракционной оптики в РФ.

"Дифракционная решетка представляет собой оптическую подложку, на поверхность которой нанесено множество штрихов шириной порядка одного микрометра. Такие изделия нашли широкое применение в спектральных приборах различного назначения. Например, в монохроматорах и спектрофотометрах для выделения монохроматического света, в интерферометрах в качестве делителя пучков излучения и в другом оборудовании, которое используется. В том числе, - для картографирования в интересах сельского хозяйства и геологии, изучения качества воздуха, оценки состояния почвы и для решения иных экологических задач", - отмечается в сообщении.