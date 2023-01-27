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Интерфакс-АВН

На Западе обсуждают, возможна ли поставка Украине истребителей - СМИ

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Американский истребитель F-16
Американский истребитель F-16.
Источник изображения: © flickr.com / US Air Force

Брюссель. 26 января. ИНТЕРФАКС - Представители западных стран ведут внутренние обсуждения по поводу возможности передачи истребителей Украине, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

"Разговор с более чем шестью представителями западных военных ведомств и дипломатов подтверждает, что уже ведутся внутренние обсуждения о возможности поставок Украине истребителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что идею поставок истребителей особенно поддерживают страны Балтии.

Однако, согласно Politico, этот вопрос, вероятно, будет "более спорным", чем ситуация с танками.

При этом, по словам неназванного дипломата, Вашингтон ранее заявил Киеву, что поставка истребителей "на данный момент невозможна". Однако он напомнил, что "прошлым летом "красной чертой" считалась поставка РСЗО HIMARS, но затем это вооружение, тем не менее, Киеву передали. Затем "красной чертой" были танки, но и это теперь решается".

Politico не уточняет, о каких именно моделях самолетов может идти речь. Издание отмечает, что ранее Киев говорил об интересе к самолётам F-15 и F-16. При этом газета констатирует, что такие поставки были бы крайне сложны с точки зрения логистики. Также, вероятно, они бы потребовали строительства более современных аэродромов на Украине и присутствия там западных инженеров для техобслуживания истребителей.

Накануне власти ФРГ приняли решение передать Украине первую партию из 14 танков Leopard 2. При этом немецкие власти дадут союзникам разрешение на то, чтобы и они поставляли танки Leopard 2 на Украину.

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Страны
Германия
США
Украина
Продукция
F-15
F-16
HIMARS
Leopard-2
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