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ТАСС

В Польше заявили, что могут передать Украине танки Leopard в течение нескольких недель

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Танки «Leopard 2А4» Войска Польского
Танки «Leopard 2А4» Войска Польского.
Источник изображения: http://zbiam.pl

По словам заместителя министра обороны Польши Войчеха Скуркевича, это произойдет после того, как украинцы пройдут обучение

ВАРШАВА, 26 января. /ТАСС/. Власти Польши могут передать Украине танки Leopard в течение ближайших нескольких недель. Об этом заявил в четверг заместитель министра обороны Польши Войчех Скуркевич в эфире радио Plus.

"Как только они (украинцы - прим. ТАСС) пройдут обучение, мы будем готовы к тому, чтобы передать технику украинской стороне", - сказал он. "Я убежден, что это перспектива нескольких недель", - добавил Скуркевич.

В среду власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. В свою очередь правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт. О намерениях передать Украине танки в среду также заявили в оборонных ведомствах Норвегии и Словакии.

Ранее о решении предоставить Киеву танки заявляли власти Великобритании, Польши и Франции. Варшава декларировала отправку Украине танковой роты - до 14 машин. 

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Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
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