Министр обороны Италии опроверг данные о том, что на Украину отправят новую артиллерию

Гуидо Крозетто также заявил, что НАТО не стремится "к победе над Россией"

РИМ, 26 января. /ТАСС/. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил в опубликованном в четверг интервью в газете La Stampa, что новый пакет военной помощи Украине, который готовит его ведомство, не содержит артиллерийских установок.

"Я не могу говорить о содержании предыдущих декретов [военной помощи], принятых прошлым правительством. Тот, что будет одобрен нашим правительством, не предусматривает артиллерийское оружие", - сказал министр. Он не подтвердил, но и не опроверг, что Италия намерена поставить зенитный ракетный комплекс (ЗРК) SAMP-T. Ранее СМИ писали, что он не войдет в готовящийся пакет. Глава МИД Антонио Таяни сообщал о "технических сложностях". Примечательно, что президент США Джо Байден поблагодарил Италию именно за снабжение Украину артиллерией.

Крозетто опровергнул данные о том, что НАТО стремится "к победе над РФ". "Хочу подчеркнуть, что НАТО намеренно хотела быть вне войны, потому что не хочет авторизовать нарратив "НАТО против России", - сказал министр, отметив, что не существует какой-либо "альтернативы дипломатии".

Он также заверил, что количество запасов военных материалов достаточно для обеспечения обороноспособности Италии.

В марте 2022 года парламент Италии одобрил резолюцию об оказании Украине помощи, в том числе военной. Были выпущены пять межведомственных декретов с перечнем поставляемого оружия, который засекречен. Пришедшее в октябре к власти новое правоцентристское правительство ранее одобрило декрет о продлении сроков оказания военной помощи на весь 2023 год. Накануне он был окончательно утвержден в национальном парламенте. Как заявил ранее Таяни, Италия отправила Киеву оружие на сумму до одного млрд евро.