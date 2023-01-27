"Задач много, перспективы мы видим". Глава КТРВ Обносов — о достижениях, планах и мечтах - Интервью ТАСС

Накануне своего 70-летия генеральный директор корпорации рассказал об основных вехах на посту руководителя и о том, какой КТРВ будет в ближайшем будущем

26 января генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Викторович Обносов отмечает 70-летие. Более 20 лет он является бессменным руководителем одного из крупнейших мировых производителей средств поражения для авиационной техники и морских носителей. Доктор технических наук, профессор, организатор создания и производства знаменитого на весь мир российского высокоточного оружия. Герой Российской Федерации, кавалер ордена Дружбы, орденов "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней. Член НТС Военно-промышленной комиссии при правительстве Российской Федерации, член бюро правления Общероссийского отраслевого объединения работодателей "Союз машиностроителей России".

Накануне своего 70-летия Обносов рассказал в интервью ТАСС об основных вехах на посту руководителя корпорации, профессиональных достижениях и собственных увлечениях, а также о том, какой КТРВ будет в ближайшем будущем.

— Борис Викторович, юбилей — повод оглянуться назад и подвести некоторые итоги. Какие основные вехи на посту руководителя корпорации вам хотелось бы выделить?

— Во-первых, спасибо за приглашение. Во-вторых, может быть, юбилей, конечно, это и повод, хотя и не самый лучший. Потому что это только у Вахтанга Кикабидзе в песне поется "Мои года — мое богатство". Я отчасти разделяю этот лозунг, но хотелось бы праздновать другие юбилеи.

За 20 лет работы можно выделить очень многое. Здесь каждый день как веха. Естественно, запомнился первоначальный период, когда в январе 2003 года пришел в корпорацию. В первую неделю предприятие еще называлось "Звезда-Стрела", а уже в феврале было зарегистрировано как ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"

Кстати, на тот период это был первый оборонно-промышленный холдинг, "Алмаз-Антей" организован чуть позже. Поэтому могу назвать себя старожилом. Мы даже с Яном Валентиновичем Новиковым, который является главой "Алмаз-Антея" и моим хороший товарищем, иногда обсуждали, кто старее.

Конечно, это была определенная веха в моей личной жизни, потому что пойти на такую ответственную работу — очень нелегкий шаг. Меня мучили сомнения, справлюсь ли, насколько мои профессиональные знания соответствуют этой должности. Поэтому с первого же дня относился к этой работе как к большой ответственности и старался оправдать доверие тех людей, которые меня назначили, то есть руководства страны.

Было несколько указов президента по расширению корпорации. Каждый такой указ становился определенной вехой. Запомнилось, как к нам присоединилось конструкторское бюро "Радуга" — известное предприятие, изготавливающее изделия, которые сейчас на слуху. Например, ракета X-101, наверное, ее все знают.

Следующим большим этапом было присоединение субхолдинга — НПО машиностроения. Такие изделия, как "Авангард", "Циркон", сегодня известны и далеко за пределами нашей страны. Также присоединение в качестве субхолдингов концерна "Гранит-Электрон" и концерна "Морское подводное оружие — Гидроприбор", который существенно расширил нашу нишу с точки зрения готовой продукции.

Теперь, помимо авиационных средств поражения, которые находятся на всей нашей тактической и стратегической авиации, мы охватываем и береговые комплексы, которые также известны, — это "Бал"/"Бастион", подводное оружие, частично космическое. Поэтому каждое из череды этих событий было для меня определенной вехой.

— Какое из профессиональных достижений вы лично считаете самым главным?

— То, что 20 лет руковожу корпорацией, — уже мое личное профессиональное достижение. Если говорить про продуктовый ряд, то для меня все наши изделия равны. Вне зависимости от их размера, мощности. Любое изделие требует большого внимания и усилий для того, чтобы его сначала разработать, а потом поставить на вооружение.

Первое такое изделие — противокорабельная ракета Х-35Э. Когда я пришел, она уже была в полуготовом состоянии, но мы никак не могли провести государственные испытания, потому что тогда они были завязаны на Феодосию, принадлежавшую Украине. Нам не давали целевую обстановку и в общем никак не способствовали завершению этой работы. Пришлось в короткое время перенести целевую обстановку в Новороссийск, где летом 2003 года нам удалось все завершить. Конечно, это изделие запомнилось мне на всю жизнь.

А потом последовало достаточно много изделий. На выставках "Армия" и МАКС многие видели наш продуктовый ряд. Мы за эти 20 лет создали более двадцати различных систем оружия, и о каждом изделии можно много рассказывать.

— Какой проект для вас был самым важным и сложным в течение всей карьеры? Какой стал для вас настоящим профессиональным и человеческим вызовом?

— Это вопрос на засыпку. Например, противолокационная ракета, которая тоже сегодня известна, — Х-31ПД. Она летит с очень большой скоростью, более 3 Махов, более 1 тыс. метров в секунду для поражения ПВО противника. Ее нужно было смоделировать и технологически выйти на совершенно другой уровень, подготовить производство и доработать это изделие, чтобы оно эффективно решало свою задачу. А изделие такое, которое может выиграть дуэльные бои у системы Patriot (зенитный ракетный комплекс США — прим. ТАСС). Это тоже одна из гордостей нашего коллектива и моя личная гордость.

Конечно, незабываемыми являются такие изделия, как "Циркон". Когда мы проводили испытания и наблюдали пуск с корабля "Адмирал Горшков", то гордость испытывали за тех инженеров и конструкторов, которые смогли это сделать.

Конечно, на всех испытаниях я быть не могу, но приоритетные посещаю. Когда мы в свое время на озере Иссык-Куль запускали известную ракету-торпеду "Шквал", которая идет под водой со скоростью 100 метров в секунду, то это было незабываемо, потому что наглядно демонстрировало величие этого изделия.

— Расскажите, как поменялась конкретно ваша работа, рабочее расписание с февраля 2022 года, когда началась спецоперация на Украине?

— Мой служебный график менялся мало. Считаю, что директор должен находиться на рабочем месте с того часа, когда начинает работу коллектив. Поэтому обычно прихожу на работу от 7:30 до 7:45. Но, естественно, в зависимости от загрузки и уход с работы ненормированный.

Спецоперация внесла определенные коррективы в работу всех коллективов наших предприятий, потому что за стандартный восьмичасовой рабочий день мы бы не смогли выполнить задачи, которые были поставлены перед нами. Существенно возросли заказы, их надо было выполнять. Поэтому организовали не односменную, а многосменную работу.

Главное — правильная постановка задачи и контроль ее выполнения. Потому что про задачу мы слышим часто, а вот как осуществить контроль и наладить его — в этом не только моя роль, а роль того коллектива, который меня окружает, и моих первейших друзей по корпорации, в том числе моих замов.

Только благодаря слаженной работе нам удалось выполнить план прошлого года. Мы его выполнили, что позволило получить коллективу премию. Ведь если гособоронзаказ не выполняется, можно о премии забыть. Поэтому мне радостно за тех людей, которые со мной работают.

— Борис Викторович, интересно ли вам как специалисту жить и работать именно сейчас, когда технологии порой опережают будущее?

— Поверьте, если бы мне было неинтересно, то заставить себя ходить на работу в такие временные рамки было бы очень сложно. Как говорится, ни за какие деньги такого себе не пожелаешь. Поэтому, конечно, интересно, когда ты видишь что-то новое.

Мы вводили новые виды сварки, новые виды литья, аддитивные технологии. Освоение этих производственных процессов мне как инженеру крайне интересно. Кроме того, это и новые методы проектирования, математического моделирования. Захватывает, когда видишь, как то, что раньше делалось "на коленке", сегодня моделируется в лабораторно-конструкторском комплексе.

Восхищаюсь молодым поколением, ну как молодым, им уже сегодня за 30, но я видел их становление и вижу, насколько они увлечены этой работой. Стать хорошим конструктором, если ты работаешь четко во временных рамках, невозможно. Ребята образовали очень хороший коллектив как в конструкторской школе, так и в производственной. На головном предприятии все начальники цехов достаточно молодые, от 30 до 40 лет, они отдают себя полностью работе, и я ими горжусь.

— Какой вы видите корпорацию через 10–15 лет?

— Как говорится, поживем-увидим. Хочется до этого времени дожить (смеется). Думаю, что корпорация, несомненно, будет и дальше достаточно динамично развиваться. Те задачи, которые перед нами ставятся, не допускают стояния на месте. Нам нельзя быть удовлетворенными сегодняшним уровнем. Кто перестает развиваться, тот неизбежно оказывается в конце.

У нас достаточно большая экспериментальная база, большие задачи по новым изделиям, и все они требуют нестандартных, комплексных подходов по всем направлениям. Руководством страны перед нами поставлены задачи одновременно наращивать и гражданское производство. В частности, к 2025 году доля гражданской продукции должна составить уже 30%, хотя, может быть, проведение специальной военной операции эту цифру немного подкорректирует. Тем не менее мы ведем очень усердную работу в этом направлении.

Буквально на прошлой неделе наше рязанское предприятие "Глобус" выиграло конкурс на создание зарядных устройств для подзарядок электромобилей. Это хорошее достижение и неплохой контракт. Думаю, что за ним будущее. Теперь осталось, чтобы у нас появились электромобили в большом количестве, а зарядные устройства обеспечим (смеется).

— Кстати, о футуристических проектах. Все-таки в корпорации сосредоточены больше на современных проектах или, так скажем, вы смотрите в будущее, заглядываете в это будущее, прогнозируя какие-то изделия?

— Вы наверняка знаете, что занимаемся в том числе и гиперзвуком… Без заглядывания в ​​​будущее, без прогнозирования характеристик оружия, которые потребуются в будущем, невозможно было бы создавать его.

Мы регулярно проводим научно-технические советы с приглашением различных организаций — не только предприятий корпорации, а в том числе и Российской академии наук, где по ключевым направлениям рассматриваем как наше движение, так и достижения конкурентов. И исходя из этого составляем себе, так сказать, задачи на ближайшее, среднее и далекое будущее.

Регулярно издаются сборники научных трудов, защищаются патенты, появляются публикации… Но чтобы заниматься уж совсем футуристическими проектами, нет! Мы ближе "к земле" все-таки. Задач достаточно много, и перспективы мы видим.

— А вы, когда пришли в корпорацию, о гиперзвуке говорили тогда?

— Я гиперзвуком достаточно давно занимался. Даже где-то в 1980-х годах была моя записка об этом, потому что в то время и Соединенные Штаты занимались…

— Это известно.

— …да, у них с 1986 года была такая программа NASP — National Aerospace System Plan, которая объединяла разработки по 64 направлениям. Понятно было, что если в эту работу не включиться немедленно и комплексно, то мы останемся на обочине. И слава богу, что в этом веке идея нашла полную поддержку у руководства страны, и мы достаточно интенсивно работаем в этом направлении.

— Продолжая тему, так сказать, будущего. Есть ли у вас какие-нибудь, например, художественные произведения, кинофильмы, из которых вы черпаете источники для вдохновения для создания изделий?

— Есть фильмы прошедшего десятилетия, и таких фильмов было много. Но сильных художественных произведений в кинематографе, которые бы поддерживали работу инженера-конструктора, ощущается явный недостаток.

Черпаю больше из книжек. Все воспоминания наших известных конструкторов, начиная от Туполева до Яковлева, конечно, читал и перечитываю. В свободное время все чаще перечитываю нашу классику, например "Войну и мир" и "Тихий Дон", которую в школе нас заставляли учить из-под палки. А сегодня, скажу прямо, почитал совершенно с другим настроением.

Кстати, последний кинофильм "Тихий Дон" Урсуляка, который был поставлен в 2015 году, меня просто поразил. Раньше считал, что верх — это фильм Герасимова. Можно сказать, что эти два фильма, хотя об одном и том же, поданы совершенно по-разному.

А так, для развития, скажем, нестандартного мышления очень люблю читать фантастику и фэнтези. У меня и Лукьяненко полное собрание сочинений есть. Отслеживаю его новые издания, читаю и перечитываю в свое удовольствие.

— А есть ли такие проекты корпорации, от которых отказались по каким-то причинам, а сейчас необходимость появилась?

— Таких проектов не могу вспомнить. Если мы начали проект, то пытаемся доказать, что он необходим. И по большому счету, к моему счастью, таких работ, которые бы начинались, а потом спустя несколько лет были бы полностью забыты или прекратились, не могу вспомнить.

— Интересно.

— Может, у меня память такая, вы простите.

— Или действительно все проекты были реализованы четко в срок?

— Да, по существу, за эти годы было, как я уже сказал, создано более 20 образцов нового оружия. Дай бог, как говорится, чтобы это продолжалось и в будущем.

— С космической тематикой как связано КТРВ? Как планирует развиваться в этом отношении? Потому что понятно, что есть у вас НПО машиностроения, которое еще с советских времен колоссальный опыт имеет создания космических аппаратов.

— Это достаточно чувствительная тема. Она нами не забыта, она продолжает развиваться, но для открытой печати не буду на этом останавливаться. Есть спутники дистанционного зондирования Земли "Кондор-Э", у них есть экспортный вариант. Это направление продолжает развиваться.

— Правила жизни у вас какие?

— Правила жизни? Это вопрос такой, философский, и выделить что-то одно… Во-первых, если хочешь с кого-то что-то требовать, то ты в первую очередь сам должен… как говорится, соответствовать. Не быть идеалом, но тем не менее, чтобы твои слова не расходились с делом. Поэтому правило жизни: если ты на самом деле на что-то нацелен — покажи, что идешь в этом направлении сам. Верю, что если целенаправленно трудиться над обозначенной проблемой, то ее обязательно можно решить. Обязательно! И это моя глубокая уверенность, те, кто меня окружают, разделяют это мнение. Всегда вспоминаю фразу, что дорогу осилит идущий.

— А хобби? Увлечения у вас какие?

— Да полно.

— Расскажите.

— Работа, работа…

— Да?

— …и еще раз работа. Но на самом деле когда выдается время, а так сегодня все реже и реже получается, то стараюсь обязательно вытянуть коллектив и поиграть в мини-футбол. Мы играем где-то с семи до половины десятого, четыре тайма до десяти голов — обязательно. Тут и эмоциональная разрядка, и физическая разрядка. Конечно, люблю большой теннис, плавание. Естественно, бильярд. Считаю, что бильярд — это, так скажем, настольные шахматы, потому что они развивает все: и глазомер, и мышление…

И книги, конечно, и кинофильмы… У меня большая кинотека, и когда в воскресенье появляется свободное время, обязательно просматриваю новинки.

— "В воскресенье появляется свободное время" — значит, в субботу вы все-таки на работе?

— Суббота — это обязательно, это самый лучший рабочий день, когда практически не бывает совещаний, когда ты можешь, так сказать, подумать о тех задачах, которые стоят на следующей неделе, потому что в понедельник оперативка и к ней надо подготовиться, с тем чтобы сказать о тех задачах, которые видятся на короткий срок.

— Вы говорили про то, что были на испытаниях ракет "Циркон". А сколько примерно в месяц вам приходится выезжать в командировки, на испытания?

— Бывает все по-разному, понимаете.

— По-разному — и от времени года, наверное, зависит?

— От времени года — это малая, так сказать, зависимость… От готовности изделия зависит. Поэтому у нас не бывает такого, чтобы нон-стоп шли испытания. Натурные особенно. Для того чтобы натурные испытания начались, необходимо проделать очень много предварительной работы, в том числе на стендах. А натурные испытания — это уже квинтэссенция. Коррекционные испытания такие же, специальные летные испытания и госиспытания… Как правило, это заключительная часть всех окаэрских работ. Она по времени не самая длинная.

Изготовить изделие, подготовить серийное производство, сделать изделия в нужных количествах и с нужным качеством — это занимает намного больше по времени.

— А есть цифры, сколько сейчас корпорация проводит испытаний… изделий. Допустим, авиационных.

— Да не скажу я вам. Какая разница? Много!

— Много?

— Ну, конечно, много. Все те изделия, которые нам задаются сегодня заказчиком, мы сдаем. Это не одно, не два и не три, а точные цифры называть не буду. Хочется дать вам еще раз интервью (смеется).

— Личный девиз есть у вас?

— Я уже один сказал: "Дорогу осилит идущий". Мы к юбилею корпорации, к юбилею головного предприятия сделали небольшой клип с разрешения автора этой песни — "Встал и пошел". Все она отражает. Есть проблема? Берись и делай. По-другому, двумя словами, "встал и пошел".

— О чем вы мечтаете?

— Я мечтаю… Мечты бывают разные, понимаете? Иногда мечтаю поспать… по воскресеньям, да. Иногда мечтаю съездить в теплые края и поплавать там в Черном море.

Но самые большие мечты — это о том, чтобы те работы, которые у нас делаются, были успешными. Иногда прямо зацикливаюсь — просыпаюсь среди ночи и думаю, как бы вот завтра прошло испытание. Все вроде бы уже сделано, и вроде все предусмотрели, а оно бац — в последний момент не получается. И думаешь, ну что ж такое-то!

Рядом с головным предприятием в Королеве есть очень красивая церковь, там молодой батюшка и такой хор… Никогда раньше не заходил, а в последнее время, в субботу особенно, когда пешком хожу на работу, стал на пять, на десять минут заглядывать, чтобы пение послушать.

— Спасибо вам, прежде всего, за эту беседу и спасибо, что нашли время к нам прийти. Разрешите от себя лично, от всей военной редакции и от лица ТАСС поздравить вас с юбилеем. Прежде всего здоровья и мирного неба.

— Огромное спасибо, уверен, что ТАСС — это наиболее объективное средство массовой информации, поэтому вам творческих успехов, чтобы было больше зрителей и читателей, которые понимали вашу тематику.​​​​​​