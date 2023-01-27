Евроатлантическое единство: как США обирают Европу - Мнения ТАСС

Денис Дубровин — о том, что свидетельствует о проигрыше ЕС торговой войны Штатам и почему Брюссель и Вашингтон все же остаются заодно

Един ли фронт коллективного Запада против России, или же противоречия там так велики, что дело может дойти и до торговой войны ЕС и США, которая создала бы новое окно возможностей для России?

Если коротко, то да, фронт един, но противоречия есть, и они катастрофические; нет, торговой войны не будет, ибо ЕС уже проиграл ее "всухую". И да, у России есть огромное по своим размерам окно возможностей, которое с Западом как таковым уже не связано.

Далее попробую объяснить каждый из этих ответов подробно. Начну с середины.

Как проиграть торговую войну: схема

С началом конфликта на Украине ЕС непрестанно вводит санкции против своего третьего по величине (после Китая и США) торгового партнера — России. С февраля же 2022 года "меры наказания" стали достигать драконовских масштабов. Причем санкционную истерию активно поддерживают именно наиболее проамериканские восточноевропейские государства. В одночасье разрывается множество логистических цепочек, самые значительные из которых — энергетические. Если еще в 2021 году РФ поставляла Евросоюзу свыше 40% газа, то уже сейчас — около 9%. Замещение осуществляется за счет всего, до чего ЕС может дотянуться, но главным образом — СПГ, в частности из США.

По данным Еврокомиссии, американские поставки СПГ за первые 11 месяцев 2022 года выросли на 137% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. То есть почти в 2,5 раза. При этом цена на американский СПГ в зависимости от ситуации на хабах превышает стоимость российского трубопроводного газа в 3–7 раз. Ситуация же со взрывами на "Северных потоках" в этом ключе выглядит так, словно это некое закрепление результата в переориентации ЕС в энергосфере.

И, видимо, Еврокомиссия вполне довольна таким результатом, ведь дорогой газ сделал рентабельной возобновляемую энергетику, которая все последние десять лет, до энергетического кризиса в Европе, была жестко дотационной. Значит, "зеленая" повестка будет развиваться?

При этом газ — это далеко не единственный российский ресурс, которого Европа лишила сама себя под слова одобрения от Вашингтона, не говоря уже о потерях от ухода с российского рынка.

Соотношение сил ЕС и США

Каковы первые результаты этих действий в плане перераспределения экономических ресурсов ЕС и США? Они плачевны для Европы.

Во-первых, США получают прямую сверхприбыль от продажи СПГ странам ЕС, а европейцы, соответственно, за это платят.

Во-вторых, резкий рост стоимости энергии уже заметно подрывает конкурентоспособность европейской промышленности по сравнению с американским производством, здесь американские производители получают косвенную прибыль, которая никем не посчитана, но может заметно превышать прибыль от продажи СПГ. Платежки частных пользователей в 2022 году выросли, по данным Евростата, в 2,5–5 раз в зависимости от условий контрактов. Стоимость энергии для промышленности и бизнеса в ЕС увеличилась в некоторых случаях в 7–10 раз.

В-третьих, после принятия в США закона о прямой поддержке локализованного на территории США бизнеса — Акта о снижении инфляции на $369 млрд — европейские производители, ослабленные ростом цен на энергетику и санкциями против России, начали переносить отдельные производства опять же в США. Это новые налоги, рабочие места, рост покупательской способности для Вашингтона и ровно обратные процессы для Брюсселя, то есть еще один источник укрепления экономической мощи США в ущерб Европе.

Очевидно, все три пункта оплатят европейские налогоплательщики.

Шах и мат.

Хотя нет, еще не все.

В-четвертых, страны ЕС отдают Украине значительную часть своих запасов вооружений и нуждаются в их срочном пополнении. То есть происходит на практике реализация заветной мечты США — экстренный отказ всей европейской части НАТО от советских вооружений, которые необходимо срочно заменить новыми (натовских стандартов). Внимание, вопрос: в условиях энергетического голода и проблем с производством в Европе чей ВПК сможет предложить наиболее конкурентные условия на основные оборонные заказы из той же Европы: американский или европейский? И это тоже оплатят европейские налогоплательщики.

В-пятых. США с начала 2000-х годов требуют от европейских стран повысить оборонные расходы до 2% ВВП, и чтобы минимум 30% тратилось на закупки нового оружия (интересно, у кого?). И вот на прошлой неделе на экономическом форуме в Давосе генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что отныне 2% ВВП — это не целевой показатель, а нижний уровень военных расходов стран Североатлантического альянса.

И последнее, в-шестых. По словам главы Европейского совета Шарля Мишеля в том же Давосе, ЕС в 2022 году потратил на все виды помощи Украине €50 млрд, и это не считая средств на поддержку украинских беженцев и связанных с ними проблем, с которыми опять же столкнулись прежде всего именно страны Европы. Это почти треть бюджета ЕС на 2022 год, который составляет €167 млрд.

Недаром первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис на форуме в Давосе обмолвился, что уже летом Еврокомиссия может обратиться к странам ЕС с предложением внести дополнительные взносы в бюджет сообщества, ибо денег нет. И это, бесспорно, вновь новые налоги или займы, которые не улучшат экономическую ситуацию в перекредитованной под 80% ВВП Старой Европе.

Вот теперь действительно шах и мат.

Хотя у меня есть и небольшое послесловие: США готовы инвестировать в производства амуниции для украинских вооруженных сил, а также дефицитных боеприпасов советских образцов в бедных восточных странах ЕС. Американский ВПК в США все же тоже имеет пределы возможностей, а в Восточной Европе имеется довольно дешевая рабочая сила, а главное — простая логистика по доставке товаров потребителю. Таким образом, отдавая Европе кусок "военно-промышленного пирога", США еще жестче свяжут ЕС с конфликтом на Украине.

Проблемы и единство

Таким образом, проблемы в отношениях двух берегов Атлантики колоссальные. США в буквальном смысле начали выжимать Европу, выдавливая из нее финансовые, предпринимательские и интеллектуальные ресурсы. Акт о снижении инфляции в США, который, по словам руководителей институтов ЕС, вызвал "заметную обеспокоенность в Европе", в реальности стал лишь вишенкой на торте этих процессов.

Да, после принятия акта европейцы напряглись и задергались. 9–10 февраля главы государств ЕС соберутся в Брюсселе на отдельный саммит, чтобы обсудить вопросы повышения сильно пошатнувшейся конкурентоспособности европейской экономики. Сегодня там видят три способа решения проблемы: снизить налоги, обеспечить дешевые инвестиции, найти новые дешевые источники ресурсов.

Эти дешевые источники внешнеполитическая служба ЕС под руководством Жозепа Борреля интенсивно ищет по всей Африке, однако по возвращении из своих турне по африканским странам Боррель постоянно с обидой заявляет, что там, дескать, слишком внимательно слушают "российские нарративы", которые им рассказывает глава МИД РФ Сергей Лавров. Боррель, впрочем, продолжает интенсивно работать, обещая "развенчать все российские мифы".

С деньгами все еще сложнее. В 2020 году Еврокомиссия с большой помпой объявила о создании Фонда восстановления ЕС после пандемии объемом €750 млрд на период с 2021 по 2027 год — эти деньги получены за счет внутреннего займа до 2052 года. Что идет в дополнение к закредитованному бюджету ЕС.

Цель этих вливаний была та же самая — стимулировать восстановление и рост экономики ЕС. Эти деньги перечисляются странам ЕС исправно, причем, по сообщениям европейских СМИ, не все страны успевают их осваивать. Простыми словами это значит, что даже такие дотации не повышают доверие бизнеса к экономике Европы. Отсюда вопрос: помогут ЕС еще 300–400 млрд заемных евро, если сообщество все же создаст некий ответный аналог американского Акта о снижении инфляции?

Сплотив ряды

Отчего же при таком масштабе проблем фронт ЕС — США остается един, а сам Евросоюз постепенно превращается в экономическую тень НАТО?

Главный ответ, на мой взгляд: глобалистская элита и контроль медийного пространства. Если посмотреть персонально на лидеров всех институтов ЕС, то мы видим не столько европейских политиков, сколько убежденных атлантистов. Глава Евросовета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европарламента Роберта Метсола — все они на словах яростно заботятся о благе европейских граждан, на деле продвигая именно глобалистскую повестку.

При этом профессиональные качества этих политиков можно охарактеризовать парой примеров. Фон дер Ляйен в заявлении о поддержке ЕС Украины читает текст, где написано, что потери Украины "составили 100 тыс. военных офицеров". Ее опыт работы министром обороны Германии не подсказывает ей, что тщательно скрываемые Киевом цифры потерь вызовут медийный взрыв, как и тот факт, что "100 тыс. военных офицеров" едва ли вообще имеются в наличии в составе ВСУ. Или Шарль Мишель в Киеве заявляет, что мечтает о временах, "когда украинец возглавит Европейский совет или Еврокомиссию".

При этом на уровне национальных государств мы видим быструю деградацию лидеров, исчезновение политиков масштабов Ангелы Меркель, Жака Ширака, не говоря уже о Герхарде Шредере, Франсуа Миттеране или Маргарет Тэтчер, которые были способны отражать попытки ограничения суверенитета своих стран, проводя европейскую интеграцию лишь по тем векторам, которые действительно были выгодны их народам.

Как ЕС получил такую элиту — это отдельное обширное исследование. Но кратко: это доминирование глобалистской и атлантической повестки в научной, образовательной и медийной среде. Нынешняя элита — это поколение, воспитанное на идеях атлантизма с юности.

Сама эта повестка формулируется атлантическими центрами наподобие Атлантического совета, Германского фонда Маршалла и другими ориентированными на США структурами. И закрепляется это все на многочисленных "европейских" форумах вроде прошедшего ВЭФ в Давосе или предстоящей в феврале Мюнхенской конференции по безопасности, где, по сути, нет дискуссии и все говорящие лишь соглашаются друг с другом.

О роли США и доллара

Нужно предельно четко ответить на простой вопрос: как США заняли это место? Ответ: они выступили главным бенефициаром двух мировых войн, которые одновременно разрушили их конкурентов. Первая мировая принесла Америке колоссальный промышленный бум и открыла для инвестиций разрушенную Германию и в меньшей степени другие страны Старого Света. Вторая мировая позволила США в значительной степени скупить всю Европу как экономически, залив ее деньгами по плану Маршалла, так и духовно, объявив себя победителем, освободителем и главным защитником европейских народов. На этой почве они и начали масштабную работу по воспитанию новых поколений европейских атлантистов. Ну и, конечно, война надломила мировой колониальный порядок, который Штаты переключили с прежних европейских метрополий на себя.

Вопрос, хотят ли США попытаться вновь повторить успех путем нынешнего мирового гибридного конфликта, попробовав одновременно не сорваться в пропасть ядерной войны, на мой взгляд, является чисто риторическим.

Для США есть только одна проблема. Все получаемые ими бонусы могут быть перечеркнуты, если мир откажется от доллара как от резервной валюты. Это будет финансовым, экономическим и политическим крахом Штатов, таких, какими мы их знаем. И этот исход очень вероятен, если США и примкнувшие к ним страны потерпят поражение в этом противостоянии. Функцию доллара как главной резервной валюты гарантирует не экономическая, а военная мощь.

Поэтому США готовы продолжать повышать ставки в этом конфликте, понимая, что победа в противостоянии с Россией гарантирует хотя бы частичное сохранение доллара в этом качестве, а значит, и все полученные от Европы бонусы удастся капитализировать.

Окно возможностей

Что касается окна возможностей России в этой ситуации. Оно есть, но для своей реализации потребует смелости и очень значительных интеллектуальных, организационных и военных усилий. Его суть в том, что превращение коллективным Западом конфликта на Украине в мировую гибридную войну привело к фактической расстыковке России с американоцентричной мировой системой. Оставаясь в том же болоте мирового разделения труда и формирования элит, которое уже полностью засосало Евросоюз, Россия неизбежно повторила бы его судьбу через 15–20 лет — после того, как по западным образцам с детского сада выросло новое поколение политиков.

30 лет назад многим казалось, что быть сателлитом США — это совсем не плохо, дает предсказуемость и понятную систему правил, которые просто надо строго соблюдать. Увы, эти 30 лет показали, что сателлиты США заканчивают плохо: если они не имеют достаточных ресурсов или их поддержка теряет экономическую целесообразность, то их просто бросают, как цеплявшихся за шасси американских самолетов афганцев или брошенных в Сирии и Ираке главных союзников США — курдов. Если же ресурсы есть, то они, как бывшие европейские колонии, а теперь и сама Европа, просто идут на корм метрополии. Ровно до того момента, пока их эксплуатация экономически целесообразна.

Для России это осознание пришло через военный конфликт, и сейчас перед страной встает неизбежная необходимость сложной выверенной реорганизации всей экономики с пересмотром ее базовых принципов. Страна должна совершить новый технологический и промышленный рывок, отказавшись от сырьевого характера своей экономики. Для этого у государства есть все необходимые интеллектуальные и природные ресурсы.

Россия как минимум дважды в своей истории справлялась с подобной задачей.