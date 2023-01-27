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ЦАМТО

Рогозин: робот "Маркер" сможет автоматически засекать и поражать танки Abrams и Leopard

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Мобильная робототехническая платформа "Маркер"
Мобильная робототехническая платформа "Маркер".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

ЦАМТО, 26 января. Ударный вариант робота "Маркер", который в феврале поступит в зону спецоперации на Украине, благодаря электронному каталогу образов сможет автоматически засекать и поражать украинскую технику, в том числе американские танки "Абрамс" и немецкие "Леопарды".

Об этом агентству "РИА Новости" сообщил экс-гендиректор "Роскосмоса" и руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин.

В среду правительство Германии объявило о передаче Киеву 14 танков Leopard 2. В этот же день президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка М1 Abrams.

"Боевой вариант робота "Маркер" имеет в системе управления электронный каталог с образами целей как в видимом диапазоне, так и инфракрасном. Соответственно, робот может автоматически определять технику противника. Например, как только начнутся поставки войскам Украины танков "Абрамс" и "Леопард", "Маркер" получит соответствующий электронный образ и сможет автоматически засекать и поражать ПТУРами американские и германские танки", – рассказал Д.Рогозин.

"Маркер", пояснил он, также может автоматически распределять цели по приоритету.

"Допустим, он на линии боевого соприкосновения засек Т-64, БТР и какую-то иностранную технику. Дальше робот самостоятельно по приоритету выбирает цель – какая из них наиболее значимая – и поражает ее соответствующими огневыми средствами", – сообщил "РИА Новости" глава "Царских волков".

Как уточнил Д.Рогозин, в феврале в Донбасс доставят четыре робота "Маркер" как в разведывательном, так и в ударном варианте. Сначала они пройдут обкатку на полигоне, а затем, после устранения возможных замечаний, в боевых условиях.

Д.Рогозин возглавляет в зоне спецоперации группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ЛНР и ДНР. Советники тесно взаимодействуют с разработчиками различной военной техники и комплексов, основная задача – оперативное внедрение новых образцов в рамках спецоперации.

Как напоминате "РИА Новости", "Маркер" разработан компанией "Андроидная техника" совместно с Фондом перспективных исследований. Робототехнический комплекс массой около трех тонн обладает самыми продвинутыми в России навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта. Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, данные в которой обрабатывают нейросетевые алгоритмы.

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