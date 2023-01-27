Администрация США утверждает, что Киев сам решает, пытаться ли наносить удары в Крыму

Американский чиновник ушел от прямого ответа на просьбу уточнить, поддерживает ли Белый дом возможные планы наступления ВСУ на Крым

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Американское правительство утверждает, что Киев решает сам, стоит ли ему пытаться наносить удары по Крыму.

Выступая в среду на специальном телефонном брифинге, который был посвящен решению Вашингтона поставить Киеву американские танки Abrams, представитель администрации США высокого ранга ушел от прямого ответа на просьбу уточнить, поддерживает ли Белый дом возможные планы наступления ВСУ не только в Донбассе, но и на Крым. "Мы говорим об украинской территории. Территории, которая за счет международных границ, признанных границ является украинской. И, как я говорил уже множество раз, мы не указываем украинцам, где наносить удары, где проводить наступательные операции. Эти решения принимать им", - заявил упомянутый представитель исполнительной ветви власти США. На дополнительный вопрос, включает ли это Крым, он тоже не дал прямого ответа. "Мы давно говорим: Крым - это Украина. <...> Но куда украинцы решат идти, как они будут проводить операции в собственной стране, - решать им [самим]", - утверждал американский чиновник.

По его словам, США добиваются того, чтобы у Украины была возможность "вернуть суверенную территорию, а это означает все, что признается международными границами".

Представитель администрации также добавил, что США ожидают перехода России в наступление на Украине "в предстоящие недели и месяцы после улучшения погодных условий".

Президент России Владимир Путин подписал 4 октября 2022 года законы о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В конце сентября там прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России, "за" проголосовало подавляющее большинство жителей. После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев и Вашингтон отказались признавать Крым частью России.