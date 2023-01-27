США не видят признаков того, что РФ намерена ударить по НАТО из-за поставок танков Киеву

В Белом доме отметили, что Вашингтон по-прежнему привержен принципам коллективной обороны альянса

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Власти США не усматривают никаких признаков того, что РФ намерена нанести удар по НАТО в ответ на поставки Западом танков Киеву. Об этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге в среду.

"Я могу сказать лишь то, что мы не видим абсолютно никаких признаков того, чтобы [президент РФ Владимир] Путин планировал нанести удар по территории НАТО", - сказал он.

При этом Кирби подчеркнул, что США по-прежнему привержены принципам коллективной обороны НАТО. "Мы настолько серьезно относимся к этому, что президент [США Джо] Байден [ранее] распорядился направить дополнительно 20 тыс. американских военных на европейский континент. И они все еще находятся там", - напомнил представитель Белого дома. По его словам, в целом в Европе находятся 100 тыс. американских военных и численность контингента США в регионе "останется неизменной в обозримом будущем". "Я не могу говорить за каждого союзника по НАТО, но с нашей стороны я могу сказать, что мы уверены в наличии у нас возможностей, энергии, таланта и людских ресурсов для выполнения наших обязательств <...> перед союзниками по НАТО", - подытожил Кирби.

Ранее власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. В свою очередь правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт.

24 января посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что российские силы уничтожат американские танки M1 Abrams, как и другую военную технику стран НАТО, если администрация США решит поставить их Украине.