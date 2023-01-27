В США произведут для Украины 31 танк M1 Abrams на сумму $400 млн - СМИ

Вашингтон. 25 января. ИНТЕРФАКС - США выделят $400 млн на производство 31 танка M1 Abrams, которые затем поставят Украине, передает в среду Bloomberg со ссылкой на источники.

"Администрация Байдена отправит Украине 31 танк M1 Abrams на сумму $400 млн, сообщили два представителя властей, знакомых с ситуацией. Танки построит компания General Dynamics Corp.", - информирует агентство.

Средства на эти танки поступят в рамках финансового пакета "Инициатива содействия безопасности Украины".

Между тем ожидается что в 20:00 МСК президент США Джо Байден выступит по вопросу оказания американской помощи Киеву и объявит о поставках танков Украине.

M1 Abrams - основной боевой танк вооруженных сил США, состоит на вооружении с 1980 года. США располагает более 2,6 тыс. единиц различных модификаций M1 Abrams, свыше 3 тыс. 450 машин находятся на хранении.

Ранее в среду власти ФРГ приняли решение передать Украине первую партию из 14 танков Leopard 2. Также немецкие власти дадут союзникам разрешение на то, чтобы и они поставляли танки Leopard 2 на Украину.