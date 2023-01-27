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ТАСС

США заявили, что пересмотрели вопрос о поставках танков из-за изменения "условий на земле"

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Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ.
Источник изображения: © AP Photo / Vadim Ghirda

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, Россия стала по-другому вести боевые действия

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Пересмотр прежнего решения Вашингтона не поставлять Киеву танки был вызван изменением условий на поле боя на Украине и задач, которые, по мнению американской стороны, должны будут решать украинские войска в предстоящие недели и месяцы. Об этом заявил в среду на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Что изменилось? Изменились <...> условия на поле боя, а также то, как сейчас ведет боевые действия российская сторона и, что более важно, то, какие боевые действия, как мы считаем, должны будут иметь возможность вести украинцы в предстоящие недели и месяцы, а также далее в 2023 году", - сказал он.

По его словам, именно по этой причине США в настоящий момент осуществляют расширенную программу подготовки украинских военных "на уровне батальона" за пределами страны. "Фактически речь идет о том, чтобы уметь интегрировать действия <...> бронетехники, артиллерии и в некоторой степени небольших систем ПВО, интегрировать систему управления и логистики, интегрировать все это для того, чтобы вести боевые действия на местности, в особенности на открытой местности. Именно по этой причине бронетехника находилась так высоко в списке потребностей украинцев, а танки - это как раз бронетехника", - добавил представитель СНБ.

Как сообщили ранее на брифинге представители американской администрации, власти США приняли решение передать Киеву 31 танк M1 Abrams. Вместе с ними планируется также предоставить Украине восемь ремонтно-эвакуационных бронемашин M88. 

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
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