«Нам нужна броневая сталь для создания техники»: в турецкой прессе оценили снятие оружейного эмбарго Финляндией

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Турецкая оборонка выпускает различные боевые системы, постепенно проникая в наиболее сложные сферы производства военной продукции. Однако на данном этапе развития ВПК в большей мере представляет собой сборочный конвейер, в связи с чем его слабым местом остаётся зависимость от поставок комплектующих из-за рубежа.

Турецкая оборонная промышленность ежегодно экспортирует десятки бронемашин. С другой стороны, для создания этой техники нам нужна броневая сталь – наиболее важное сырьё для данного типа продукции

- отмечается в издании SavunmaSanayiST.

Анкара выработала программу постепенного импортозамещения в этой сфере. В 2019 году концерн OYAK приобрёл контрольный пакет акций финской компании Miilux OY, которая имеет производственные мощности в Финляндии и Польши. При этом была получена технология изготовления брони, благодаря чему в Манисе был основан первый и единственный в Турции завод по термообработке листовой стали. Однако он не смог закрыть все потребности в броне.

Поэтому оружейное эмбарго Финляндии отрицательно сказывалось на возможностях Турции производить бронемашины и его снятие оценили в турецкой прессе.

По всей видимости, финские власти пошли на этот шаг, пытаясь «умаслить» турецкие власти и добиться от них согласия на вступление страны в НАТО. Ранее предполагалось, что Хельсинки войдёт в состав альянса вместе со Стокгольмом, однако череда провокаций в Швеции, направленных против Реджепа Эрдогана, сорвала эти планы.