Войти
Военное обозрение

«Нам нужна броневая сталь для создания техники»: в турецкой прессе оценили снятие оружейного эмбарго Финляндией

205
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Турецкая оборонка выпускает различные боевые системы, постепенно проникая в наиболее сложные сферы производства военной продукции. Однако на данном этапе развития ВПК в большей мере представляет собой сборочный конвейер, в связи с чем его слабым местом остаётся зависимость от поставок комплектующих из-за рубежа.

Турецкая оборонная промышленность ежегодно экспортирует десятки бронемашин. С другой стороны, для создания этой техники нам нужна броневая сталь – наиболее важное сырьё для данного типа продукции

- отмечается в издании SavunmaSanayiST.

Анкара выработала программу постепенного импортозамещения в этой сфере. В 2019 году концерн OYAK приобрёл контрольный пакет акций финской компании Miilux OY, которая имеет производственные мощности в Финляндии и Польши. При этом была получена технология изготовления брони, благодаря чему в Манисе был основан первый и единственный в Турции завод по термообработке листовой стали. Однако он не смог закрыть все потребности в броне.

Поэтому оружейное эмбарго Финляндии отрицательно сказывалось на возможностях Турции производить бронемашины и его снятие оценили в турецкой прессе.

По всей видимости, финские власти пошли на этот шаг, пытаясь «умаслить» турецкие власти и добиться от них согласия на вступление страны в НАТО. Ранее предполагалось, что Хельсинки войдёт в состав альянса вместе со Стокгольмом, однако череда провокаций в Швеции, направленных против Реджепа Эрдогана, сорвала эти планы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Турция
Финляндия
Швеция
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
Похожие новости
14.06.2022
НАТО спровоцировала Путина на спецоперацию, а заплатит за это Украина
13.06.2022
НАТО устарела. Ей нечего противопоставить России
09.06.2022
Финляндия пытается "соблазнить" Турцию покупкой БЛА для поддержки ее заявки по вступлению в НАТО
23.05.2022
Турцию заподозрили в сговоре с Россией против НАТО
20.05.2022
Чем вступление Швеции и Финляндии в НАТО поможет Украине
28.04.2022
В США признали: в случае нападения России НАТО будет бесполезна
17.05.2021
Джон Болтон рычит на Россию: как Байдену ловчее «перевести стрелки» на Путина? (National Review, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.01 06:53
  • 1
Вывод войск, возвращение территорий. В США назвали условия для смягчения санкций
  • 27.01 06:16
  • 6
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 27.01 06:09
  • 42834
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.01 21:50
  • 2
На восстановленном аэродроме на севере Сирии разместили российскую авиацию
  • 26.01 20:46
  • 253
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 26.01 19:46
  • 2355
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.01 15:38
  • 1
Forbes: БМПТ "Терминатор" ВС России могут стать единственными выжившими в танковой войне
  • 26.01 14:47
  • 1
Российский генерал оценил возможность уничтожить танки Leopard на Украине
  • 26.01 14:31
  • 6
В России захотели увеличить количество спутников
  • 26.01 12:18
  • 1
Столтенберг заявил, что НАТО не была и не будет стороной конфликта на Украине
  • 26.01 08:48
  • 26
Почему ракету "Кинжал" рано называть "убийцей авианосцев"
  • 26.01 05:12
  • 8
«Произошла перестройка предприятия»: модернизация машин Т-62М и БРДМ-2 в Чите перешла на «военные рельсы»
  • 25.01 20:11
  • 4
Дмитрий Рогозин: боевой робот "Маркер" прибудет в зону СВО в феврале
  • 25.01 19:18
  • 1
Война Запада на Украине – борьба за человеческие ресурсы
  • 25.01 10:28
  • 1
США закроют глаза на польскую аннексию Украины