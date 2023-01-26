«Весенние учения» в Польше – отправная точка для наступления на Киев, Минск и Москву.

В декабре прошлого года польский интернет-портал Onet сообщил, что Польша планирует провести масштабные учения, которые назначены на март 2023 года и продлятся чуть более месяца. Кроме того, стало известно, что в манёврах примут участие около 200 тыс. человек. В этих целях польское военное ведомство массово разослало повестки, от которых, как говорят сами поляки, «отказаться опасно для свободы». Примечательно, что такие «приглашения» получили и сугубо гражданские лица, то есть те, кто не служил даже тогда, когда прохождение военной службы в стране было обязательным (до 2009 года).

Судя по всему, министерство национальной обороны Польши пыталось провести подготовку к данному мероприятию (учению) без лишнего шума, чтобы не привлекать внимание общественности соседних стран, в первую очередь России и Беларуси. Поэтому повестки польским гражданам начали рассылать заранее – еще в конце прошлого года. Но спрятать шило в мешке не получилось – шокированные поляки, после получения «пригласительных билетов», массово обратились в СМИ и госорганы за разъяснениями.

Пытаясь успокоить недовольных граждан, начальник Центрального военного вербовочного центра Мирослав Брыс выступил с соответствующим заявлением, в котором указал, что учения призваны улучшить навыки резервистов в обращении с современной техникой, а призыв людей, из числа не проходивших военную службу, будет минимальным. «Я надеюсь, это освежит навыки солдат пассивного резерва, подготовит их к работе с техникой, которая идет в воинские части. Минимально на учения будут приглашены люди, не проходившие боевую подготовку. На учениях в 2023 году это будет минимальное количество людей, которые имеют подтверждающую категорию здоровья», – заявил военный чиновник.

Однако подобные заверения не убеждают простых поляков, которые всё больше начинают подозревать, что Дуда, Моравецкий и Качиньский используют их «втёмную», чтобы реализовать свой проект по строительству очередной «Речи Посполитой», для чего планируют наступление на «Восточные Кресы» и дальше, на Москву, предварительно захватив Калининград. Отсюда и объявление об «учениях», в том числе и для тех, кто ни разу не держал в руках оружие.

Характерно, что для руководства стран ближнего зарубежья – членов ЕС и, по совместительству, участников блока НАТО уже стало нормой скрывать под видом учений подготовку к агрессивным военным действиям. Сильнее всего этим «недугом» страдают прибалтийские государства. Пользуясь тем, что они не являются участниками Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ, подписан 19.11.1990), страны Балтии стали чем-то вроде логистического хаба для Североатлантического альянса в Восточной Европе. Не секрет, что после каждого учения ОВС НАТО с задействованием территорий Литвы, Латвии и Эстонии там остаётся немалое количество вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ), а также запасов соответствующих материальных средств (ЗМС), доставленных участниками мероприятия. При этом точное число ВВСТ и объёмов ЗМС никто из соседей (например, Россия и Беларусь) узнать не может – ДОВСЕ, призванный в свое время для установления военного равновесия между странами с разными политическими курсами, в данном случае не работает. Для руководства НАТО такое положение дел очень удобно и выгодно. Фактически, для оперативного создания на Прибалтийском плацдарме наступательной группировки войск достаточно перебросить туда только личный состав – всё остальное там уже есть.

Польша, в отличие от своих «северных подружек», является участником упомянутого договора, но это никоим образом не мешает её военно-политическому руководству беспрецедентными темпами наращивать не только иностранное военное присутствие на своей территории (в первую очередь США), но и боевой потенциал национальных вооружённых сил. На этом «Военно-политическое обозрение» уже заостряло внимание наших читателей (ВПО: «Ускоренная милитаризация Польши. Сколько польское минобороны потратило в 2022 году», «Пока Анджей Дуда тратит миллиарды на оружие, поляки, чтобы выжить, вынуждены воровать продукты в магазинах»). Также неоднократно отмечалось и то, что в Варшаве даже не считают необходимым более или менее правдоподобно легендировать подготовку к агрессии. История с «зимним призывом» и «весенними учениями» является наглядным подтверждением этого.

Следуя в кильватере внешнеполитического курса англосаксонского сообщества, варшавское руководство менее всего вспоминает о национальных интересах Польши и её граждан. При этом сами граждане данный факт осознали давно и в полной мере. Для убедительности приведём примеры высказываний поляков о своём правительстве.

Лешек Сыкульский, политолог:

«Мы имеем дело с авантюристской политикой, когда идет речь о польской внешней политике. Военная поддержка Украины – это не польские государственные интересы, а не более чем попытка вступления в войну. Надо называть вещи своими именами. Геополитический подтекст: попытка создать в Польше какое-то белорусское правительство или еще российское правительство в изгнании, создание неких диверсионных групп, террористических группировок из числа белорусских эмигрантов в Польше. Это, несомненно, не снижает напряженности в регионе. Это не геополитический запрос польских национальных интересов. США используют Польшу в качестве стратегического бампера. И, к сожалению, я очень опасаюсь, что Польшу могут склонить к боевым действиям на стороне Украины».

Александр Яцек, политолог, представитель общества «Польша-Восток»:

«Поляки против участия польской армии. Был общественный опрос, в котором 97,8 % поляков против участия польской армии в войне на Украине. Но с другой стороны, мы знаем, что общество – это одно, а руководство нашей страны несамостоятельно решает те вопросы. Конечно, они решаются за океаном – это другое».

Кто-то может сказать, что таково мнение отдельных политических экспертов. Но почему же тогда возле польских рекрутинговых центров набирают обороты массовые митинги под лозунгами: «Выбор, а не призыв», «Воинская повинность – это рабство».

Очевидно, что обычный поляк, как и большинство жителей планеты Земля, хочет спокойно и долго жить, растить детей и быть уверенным в завтрашнем дне. Именно данный аспект главным образом противоречит планам военно-политического руководства Польши. В этом контексте стоит принять во внимание и то, что правительством Польши усиленно скрывается от простого обывателя факт участия значительного числа своих военных под видом наёмников в боевых действиях на Украине, как и многочисленные жертвы среди поляков, «уехавших на войну». Думается, что при обнародовании точных цифр, фигурирующих в рамках данного вопроса, и при укреплении приведенных тенденций в польском социуме, «варшавским мудрецам» не следует удивляться, если на завоевание «Кресов» смогут отправиться только «Czterej pancerni i pies» («Четыре танкиста и собака»): Дуда, Моравецкий, Блащак и Качиньский на одном танке. Для полноты образа они с собой могут захватить еще и беглого белорусского «оппозиционера» Латушко.

В завершение хочется подчеркнуть, что, как и ранее, редакция «ВПО» продолжит поднимать вопрос о деградации существующей архитектуры международной безопасности, которая ввиду игнорирования странами НАТО во главе с США общепризнанных норм и правил, уже не способна обеспечить равные условия для России и Беларуси, как, впрочем, и для остального большинства государств мира, которые не являются членами самого крупного и самого агрессивного военного блока.

Владимир Вуячич