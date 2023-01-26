"Поддержать Украину, не допустить войны России и НАТО". Германия решилась на поставку Leopard

Правительство Германии объявило об отправке на Украину 14 танков Leopard 2

Правительство Германии решило передать Украине танки Leopard 2, сообщил представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. На первом этапе поставка будет включать роту танков - 14 Leopard 2 А6, всего планируется передать два танковых батальона - почти 90 машин. Однако поставят их, уточнил глава бундесвера Борис Писториус, не раньше, чем через 3-4 месяца. Между тем, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин станет координатором поставок танков Leopard из всех стран. Также стало известно, что Португалия и Нидерланды могут присоединиться к "танковому альянсу" и передать Leopard Украине.

Бундестаг принял решение об отправке танков Leopard 2 Украине и одобрит их реэкспорт из других стран, заявил представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт.

«На первом этапе Германия предоставит роту из 14 танков Leopard 2 A6 из запасов бундесвера», - сказал чиновник.

Хебештрайт также отказался назвать другие страны, согласившиеся на поставки «Леопардов». По его словам, Берлин ведет переговоры с несколькими государствами, однако о своем решении они должны сообщить самостоятельно.

По его словам, всего Берлин планирует передать Киеву два танковых батальона. Associated Press уточняет, что речь идет о 88 танках. На сайте немецкого правительства уточняется, что в ФРГ в ближайшее время начнется тренировка украинских экипажей. Помимо этого, помощь Германии включает решение вопросов логистики, обеспечения боеприпасами и техобслуживания танков.

В свою очередь глава бундесвера Борис Писториус заявил, что ФРГ поставит танки на Украину минимум через 3-4 месяца, передает телеканал Welt.

«Ранее чем через 3-4 месяца этого не случится», - ответил Писториус на вопрос журналиста.

Вопрос поставки Leopard Украине развивается последние несколько недель. Власти Германии обвиняли в промедлении. Вместе с тем Польша, Чехия, Словакия, Финляндия и Эстония заявляли о готовности передать танки, однако не могли этого сделать без согласия ФРГ. Танки также могут поставить Дания, Норвегия и Канада, однако решения по данному вопросу пока нет.

Между тем, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что хоть множество немецких граждан и обеспокоены подобным решением и не поддерживают его, Германия будет продолжать работу по поддержке Украины.

«Мы будем продолжать скоординированную работу на международном уровне, чтобы эта поддержка была возможна без рисков для нашей страны, растущих в неправильном направлении. Вот почему мы это делаем и будем продолжать это делать с нашими союзниками. Во всем, что мы делаем, мы всегда должны четко давать понять, что будем делать все необходимое и возможное для поддержки Украины, но в то же время для предотвращения эскалации конфликта до войны между Россией и НАТО», - заявил он.

Также он отметил, что НАТО не будет отправлять солдат и боевые самолеты на Украину «ни сейчас, ни в будущем». Также он отверг возможность введения бесполетной зоны над Украиной и прямого участия военнослужащих НАТО.

Источник изображения: Алина Джусь/"Газета.Ru"

Кроме того, Шольц отметил, что не обладает данными о стоимости танков для Украины, однако заявил, что Берлин «сам понесет эти расходы».

Разговор Шольца и Зеленского

Шольц также сообщил, что лично рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому о решении немецкого правительства..

«Незадолго до того, как я пришел сюда [в Бундестаг], я поговорил с украинским президентом Зеленским и обсудил текущую ситуацию, а также то, что Германия делает и будет делать», - сказал Шольц.

Зеленский также сообщил о переговорах. По его словам, в ходе беседы обсуждался вопрос поставки танков.

«Основные боевые танки Германии, дальнейшее расширение миссий по поддержке обороны и обучению, зеленый свет для партнеров на поставку аналогичного оружия. Только что услышал об этих важных и своевременных решениях в разговоре с Шольцем», - написал президент Украины в Twitter.

Кто готов присоединиться

На новостях о согласии Германии передать «Леопарды» Украине инициативу проявили в Португалии и Нидерландах. Португальское издание Correio da Manhã со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что Лиссабон может передать Украине четыре «Леопарда» из своих запасов. В свою очередь премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что страна готова поставить свои танки Украине, передает издание RTL Nieuws.

В свою очередь глава минобороны Испании Маргарита Роблес заявила, что в Мадриде готовы к началу процесса координации отправки танков Leopard на Украину, передает агентство EFE.

«Испания готова в рамках этой координации обсуждать с нашими союзниками все, что касается отправки танков Leopard, обучения их использованию и помощи в их обслуживании», - сказала министр.

Бельгия, однако, не сможет присоединиться к «танковому альянсу». Как сообщила глава Минобороны страны Людивин Дедондер, 17 января она предложит правительству выделить Украине новый пакет военный помощи, в который войдут системы ПВО, противотанковые комплексы, однако танков там не будет. По ее словам, на балансе Бельгии нет немецких «Леопардов» - 10 лет назад страна продала их из-за окончания срока эксплуатации.

Она отметила, что эти танки можно было бы приобрести для нужд украинской армии, однако бельгийские компании ставят на них «необоснованную» цену в €500 тыс. - на танки, «которые хранятся в ангарах и не проходили реставрационные работы», подчеркнула она.

Одобрение и уступки

Поставку танков Украине из Германии одобрил Генсек НАТО Йенс Столтенберг. В своем Twitter он заявил, что поддерживает лидерство ФРГ в вопросе поставок танков Украине и отметил, что «Леопарды» могут помочь Украине защитить свою территорию.

Также премьер Великобритании Риши Сунак назвал «правильным» решение ФРГ об отправке танков. По его словам, немецкие Leopard вместе с британскими Challenger 2 усилят «огневую мощь» украинской армии.

«Правильное решение союзников по НАТО и друзей отправить основные боевые танки Украине», - написал он в Twitter.

Однако журналист проекта Gray Zone Макс Блюменталь в своем Twitter высмеял решение властей ФРГ и канцлера Шольца. По его словам, «ответными мерами» Германии на диверсии США на «Северных потоках» стала уступка США по танкам. Журналист считает, что Шольц пошел на поводу США.

«После того, как Соединенные Штаты разрушили газопровод «Северный поток», который поставлял дешевый газ в Германию, немецкий канцлер Олаф Шольц принял «ответные меры», - отметил Блюменталь.

Незадолго до официального решения Берлина председатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла заявил, что возможные поставки Leopard «ограбят» бундесвер и рискуют втянуть Германию в конфликт с Россией.

«Решение канцлера Олафа Шольца поставить Украине боевые танки Leopard 2 является безответственным и опасным. Это грозит напрямую втянуть Германию в войну», - сказал он.

Реакция в Москве

Посольство России в Германии назвало "крайне опасным решением" передачу Leopard Киеву. На сайте диппредставительства говорится, что это «переводит конфликт на новый уровень противостояния» и противоречит заявлениям властей ФРГ о нежелании втягиваться в конфликт.

«В очередной раз убеждаемся, что Германия, как и ее ближайшие союзники, не заинтересована в дипломатическом разрешении украинского кризиса, настроена на его перманентную эскалацию и неограниченную накачку киевского режима все новыми смертоносными вооружениями», - говорится в сообщении посольства.

До того, как Германия объявила о решении по «Леопардам», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в НАТО «не все гладко» по вопросу передачи Украине западных танков.

«Я убежден, что многие специалисты понимают абсурд этой идеи», - сказал Песков, подчеркивая, что в техническом плане «план провальный, а главное, это явная совершенно переоценка того потенциала, который это добавит ВСУ».

Также он отметил, что танки Leopard достаточно дорогие, и их передача Киеву «ляжет на плечи европейских налогоплательщиков».

Михаил Родионов