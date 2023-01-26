Министр ВС Франции ожидает поставки колесных танков AMX-10 RC на Украину в феврале

Тем не менее он не назвал точное число бронемашин

ПАРИЖ, 25 января. /ТАСС/. Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню надеется, что первые колесные танки AMX-10 RC прибудут на Украину в феврале. Об этом он сообщил в среду в эфире телеканала France-5.

"Я хотел бы, чтобы первые поставки состоялись в феврале", - отметил глава ведомства.

Он также добавил, что Париж не раскрывает точное число бронемашин, поставляемых Киеву, из соображений безопасности.

Он добавил, что Париж не раскрывает точное число бронемашин, направляемых Киеву, из соображений безопасности. "Мы более сдержанно говорим о количестве и сроках поставок", - пояснил министр.

Лекорню также прокомментировал решение США и Германии о поставках тяжелых танков Украине. По его мнению, подобное вооружение не окажет большего влияния на ход конфликта, чем оружие других типов, которое уже направляется Украине. "Да, но [это изменит ситуацию] не больше, чем артиллерийские орудия", - сказал министр в ответ на соответствующий вопрос.

4 января президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, по итогам которого Елисейский дворец объявил о намерении Франции поставить Киеву французские легкие танки. Как позже сообщило агентство Франс Пресс, речь шла о колесных танках AMX-10 RC. Как сообщает министерство Вооруженных сил республики, в 2020 года 248 таких бронемашин, имеющихся на вооружении Франции, постепенно заменяют на новые боевые разведывательные машины Jaguar.