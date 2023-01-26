Штурмана Военно-Морского Флота – гордость Отечества

Ещё с петровских времён на флоте особую значимость получила профессия штурмана, а чествовать знатоков навигации в определённый день стали уже в современной России.

25 января – день штурмана ВМФ

Контр-адмирал Эдуард Луйк. Контр-адмирал Эдуард Луйк. Источник изображения: redstar.ru

В этом году исполнится 25 лет с тех пор, как согласно приказу главнокомандующего ВМФ 25 января свой профессиональный праздник отметят специалисты, прокладывающие курс военным кораблям, судам и самолётам морской авиации, исчисляют их перемещение, ведут контроль за исправной работой навигационных приборов.

Каждый моряк и лётчик понимает, насколько важно тщательно изучить новый район Мирового океана, качественно проложить курс корабля, предусмотреть меры безопасности мореплавания и полёта. Накануне Дня штурмана ВМФ об особенностях профессии и важнейших достижениях в беседе с корреспондентом «Красной звезды» рассказал главный штурман Военно-Морского Флота контр-адмирал Эдуард Луйк.

– Эдуард Эндельевич, как в своё время определяли дату празднования штурманской службы?

– Профессия штурмана зародилась с выходом в свет указа Петра I об учреждении Школы математических и навигацких наук (Навигацкой школы). Произошло это 25 января 1701 года. Так было создано одно из первых в России государственных учебных заведений, которое положило начало развитию штурманской службы.

В истории современной России именно эту дату и определили для профессионального праздника специалистов штурманской службы ВМФ. Соответствующий приказ 15 июля 1996 года подписал занимавший тогда должность главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирал флота Феликс Николаевич Громов. Начиная с 1997 года на протяжении уже четверти века именно 25 января отмечают свой профессиональный праздник специалисты штурманской службы.

А до этого в нашей стране День штурмана ВМФ отмечался дважды в год в дни, связанные с положением земли относительно солнца. Для празднования были выбраны даты весеннего (20–21 марта) и осеннего (22–23 сентября) равноденствия. Думаю, многим понятна связь профессии с астронавигацией: из всех специалистов в ВМФ штурманы больше всех применяют свои знания в этой области.

– Как традиционно отмечают свой праздник флотские знатоки навигации?

– Профессия штурмана во все времена была ответственной и творческой. Она постоянно требует получения новых знаний, обобщения опыта, совершенствования практической деятельности. По многолетней и нерушимой традиции в свой профессиональный праздник штурманская служба подводит итоги года, организует торжественные мероприятия, чествует лучших штурманов ВМФ. Особое внимание оказывается лучшим преподавателям штурманской специальности военных учебных заведений и отличившимся курсантам.

– Насколько всеохватна структура штурманской службы?

– Штурманская служба ВМФ объединяет личный состав штурманских боевых частей кораблей и подводных лодок, офицеров штабов различных уровней, научно-педагогический состав специальных кафедр и циклов. Основу штурманской службы составляют офицеры штурманских боевых частей и флагманские штурмана соединений.

Структура штурманской службы тщательно продумана и рассчитана, что позволяет корабельным специалистам успешно решать задачи, стоящие перед кораблями Военно-Морского Флота. А это, прежде всего, обеспечение точного и безопасного плавания, выработка навигационных данных для всех потребителей корабля, включая высокоточное оружие.

– Каким выдался 2021 год для Военно-Морского Флота?

– Задачи, поставленные штурманским службам флотов в 2021 году, успешно решены. В прошедшем году заметно возросла интенсивность оперативной и бое­вой подготовки флотов. Особого внимания заслуживает успешное решение задач в ходе учений в океанских районах под руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом с выполнением межфлотского манёвра сил с созданием межвидовых группировок.

В 2021 году штурмана решали задачи на кораблях и подводных лодках, несущих боевую службу и боевое дежурство, при выполнении специальных задач, в дальних морских походах и учениях, а также в ходе плановой боевой подготовки.

Большую значимость имеет опыт, полученный штурманами в морях Арктики и Антарктики, при выполнении учебных стрельб современным оружием из новых, нетрадиционных для боевой подготовки районов. Важен и штурманский опыт обеспечения высокоточного плавания дизельных подводных лодок Черноморского флота в Средиземном море. Весомое значение имеет кругосветный поход океанографического исследовательского судна «Адмирал Владимирский». В числе его положительных итогов можно назвать ценные сведения о навигационно-гидрографических и гидрометеорологических особенностях районов плавания.

Анализируя полученный за год опыт, хочу отметить, что на маршрутах каждого плавания проходила проверка сведений, описанных в Лоциях, руководствах и пособиях по навигации. Полученные уточнения сразу вносились на карты, так как своевременное оповещение об изменении навигационной обстановки является условием безопасного плавания кораблей. Такая задача стоит перед каждым штурманом и гидрографом во всех походах боевых кораблей и вспомогательных судов. Мы получили большой опыт. Сейчас он анализируется, а затем будет применён в подготовке новых кадровых специалистов штурманской службы.

Структура штурманской службы тщательно продумана и рассчитана, что позволяет корабельным специалистам успешно решать задачи

Источник изображения: redstar.ru

– Какой флот признан лучшим в штурманском деле?

– Лучших результатов добились штурмана Северного флота под руководством главного штурмана капитана 1 ранга Дениса Ковалёва. В течение года корабли и суда Северного флота совершили 26 дальних походов, выполнили 14 деловых заходов в иностранные порты восьми государств.

Отряд боевых кораблей Северного флота во главе с большим противолодочным кораблём «Вице-адмирал Кулаков» совершил дальний поход в Гвинейский залив продолжительностью 158 суток, прошёл более 28 000 морских миль и совершил шесть заходов в порты пяти иностранных государств. Следует отметить, что 25 октября 2021 года корабли предотвратили захват пиратами контейнеровоза «Люция», следовавшего из Того в Камерун. Примечательно, что на протяжении всего похода командир штурманской боевой части БПК «Вице-адмирал Кулаков» капитан 3 ранга Георгий Зыкин успешно решал задачи по обеспечению навигационной безопасности плавания и выдаче навигационных данных для успешного выполнения задач.

Другой отряд кораблей Северного флота во главе с большим противолодочным кораблём «Североморск» выполнил десятый арктический поход. Его участники решали задачи в акватории протяжённостью от северной части Атлантического океана до Восточно-Сибирского моря. Отряд кораблей действовал в сложных ледовых условиях, совершил проход в порт Дудинка по реке Енисей и выполнил маршрутный промер глубин в море Лаптевых. Хороший опыт решения задач в сложной ледовой обстановке был получен благодаря флагманскому штурману капитану 2 ранга Евгению Ануфриеву.

– Чем отличились другие оперативно-стратегические объединения ВМФ?

– Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе корвета «Гремящий» и подводных лодок «Волхов» и «Петропавловск-Камчатский» совершил межфлотский переход с Балтийского флота на Тихоокеанский. В город воинской славы Владивосток он прибыл из героического Кронштадта, преодолев семь морей (Балтийское, Северное, Средиземное, Красное, Аравийское, Южно-Китайское и Японское) и три океана (Атлантический, Индийский и Тихий). Переход продлился 150 суток. В общей сложности корабли оставили за кормой 17 000 морских миль, побывали в портах пяти стран. Большую работу по систематизации опыта решения навигационных задач в различных условиях плавания в этом походе провёл старший штурман похода капитан 3 ранга Алексей Богатинов.

На Каспийской флотилии флагманский штурман объединения капитан 2 ранга Егор Этмекчян успешно организовал систему эксплуатации и боевого использования штурманского вооружения кораблей – носителей высокоточного оружия.

На Черноморском флоте большую работу по систематизации опыта решения навигационных задач кораблевождения в сложных условиях, в том числе в дальней оперативной зоне, провёл флагманский штурман оперативного соединения капитан 2 ранга Константин Ягупов.

Что касается Балтийского флота, то здесь в очередной раз были успешно решены задачи эксплуатации штурманского вооружения новых корветов, отработана организация боевого использования навигационных комплексов кораблей под руководством флагманского штурмана Балтийской ВМБ капитана 2 ранга Андрея Федорчука.

Важнейшим экзаменом на профессионализм для многих штурманов стал Главный военно-морской парад, который прошёл в Северной столице в пятый раз. Высокие показатели в организации штурманской службы, обеспечении мер навигационной безопасности плавания кораблей, участвующих в этом праздничном действии в Санкт-Петербурге, продемонстрировал флагманский штурман Ленинградской военно-морской базы капитан 2 ранга Дмитрий Минаев.

Как видите, профессия штурмана очень сложная, многогранная и ответственная. И география применения мастерства – весь Мировой океан.

Источник изображения: redstar.ru

Фото Владимира Бочарова.

– При всей сложности специальности самый высокий конкурс в военно-морских вузах отмечается именно на штурманском факультете. Какие требования предъявляются к абитуриентам?

– Образование штурмана на протяжении многих лет признано одним из лучших в Военно-Морском Флоте. Не случайно выпускники высших военно-морских училищ, получившие специальность «Кораблевождение и эксплуатация морских средств навигации», без труда осваивают первичные штурманские должности на флоте.

В учебных заведениях столь высокие результаты были достигнуты благодаря комплексу организационных мер. Среди них качественный отбор кандидатов для зачисления на первый курс училищ. Мы принимаем лучших представителей из числа абитуриентов, оценивая в первую очередь уровень подготовки кандидатов по результатам ЕГЭ по математике, физике, русскому языку. Также предъявляются высокие требования к здоровью, физической подготовке и морально-психологическим качествам кандидатов.

Среди зачисленных первокурсников большинство составляют выпускники школ, абитуриенты, имеющие опыт службы в Вооружённых Силах, выпускники Нахимовского военно-морского училища и его филиалов, а также окончившие кадетские корпуса. Высокой мотивацией к учёбе отличаются продолжатели воинских династий и юноши, выросшие в отдалённых гарнизонах.

– Где сейчас можно получить специальность штурмана?

– Подготовка штурманов ВМФ ведётся в трёх учебных заведениях. Это Военно-морской институт ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» – так называемый Морской корпус Петра Великого в Санкт-Петербурге. Во Владивостоке специалистов по кораблевождению и эксплуатации морских средств навигации готовят в Тихоокеанском высшем военно-морском училище имени С.О. Макарова, в Севастополе – в Черноморском высшем военно-морском училище имени П.С. Нахимова.

Хочу отметить, что научно-педагогический состав специальных штурманских кафедр отличается высоким профессиональным уровнем. Преподаватели и командиры проявляют принципиальную требовательность к учёбе на протяжении всех пяти лет обучения. Курсанты получают качественную практическую подготовку в штурманских походах на учебных кораблях, во время флотских стажировок. Большое значение имеет организация целевой подготовки, которую курсанты проходят на пятом курсе.

Специальность штурмана насколько увлекательна, насколько и сложна. Учиться непросто, от курсанта требуются старание и усидчивость, большое желание освоить всю программу подготовки, получить практические навыки. Приобретённые знания позволят молодым офицерам добросовестно выполнять все обязанности на штурманских должностях, а при желании – обеспечат успешное продвижение по командной линии и в штабах.

– Как организуются штурманские походы? Какие обязанности во время плавания возложены на курсантов?

– Штурманский поход – это один из основных этапов подготовки будущих специалистов. Он проходит на учебном кораб­ле и тщательно готовится. Курсанты в реальных морских условиях закрепляют полученные теоретические знания практическим решением навигационных задач кораблевождения. Во время плавания у будущих штурманов в процессе деятельности по специальности не только формируются профессиональные навыки, но и закладываются важные морские качества характера.

Походы проводятся на учебных кораблях Ленинградской военно-морской базы «Перекоп» и «Смольный», которые оборудованы учебными классами со специальными штурманскими тренажёрами. Это позволяет вести подготовку в полном объёме в соответствии с учебной программой.

За время учёбы все курсанты побывают в двух дальних штурманских походах, которые пройдут после второго и четвёртого курсов. В зависимости от этапа обучения ставятся разные цели. Так, второкурсникам надо получить практические навыки решения навигационных задач кораблевождения, освоить простые способы счисления пути корабля. А курсанты старшего курса будут уже самостоятельно нести штурманскую вахту на корабле, причём в полном объёме с фактическим самостоятельным ведением корабля по назначенному курсу.

Мы планируем маршруты походов учебных кораблей с учётом максимального охвата районов плавания кораблей ВМФ. Это поможет будущим штурманам изучить морской театр плавания, вникнуть в навигационные особенности прибрежных районов, научит их следовать в узкостях и в международных проливах.

– В чём особенности опыта, полученного в последние годы?

– Большим достижением мы считаем освоение учебными кораблями маршрутов походов вокруг Евразии. Экипажи учебных кораблей выполняли походы с курсантами на борту Северным морским путём, причём как с запада на восток, так и в обратном направлении. Приятно отметить, что организация штурманской подготовки на учебных кораблях в дальних походах постоянно совершенствуется под руководством начальников кафедр кораблевождения и технических средств кораб­левождения учебных заведений. Капитаны 1 ранга Михаил Сажаев, Юрий Ипатов, Герман Забродин и Геннадий Худяков разработали новые программы и методики подготовки курсантов. Вся эта работа положительно сказалась на результатах подготовки специалистов.

– Чем курсантам запомнятся штурманские походы 2021 года?

– В 2021 году на учебном корабле «Смольный» прошли четыре этапа штурманских походов. За это время подготовлены и допущены к самостоятельному несению штурманской вахты курсанты 4-го курса штурманской специальности в стопроцентном составе.

Также состоялись дополнительные мероприятия по подготовке курсантов: прошло специальное учение по определению манёвренных элементов корабля и выполнению девиационных работ в море, были организованы показные учения по приготовлению корабля к проходу узкости, показные тренировки, ОБУ, ЧБУ в БЧ-1. Результативно прошли практические занятия по выполнению навигационно-тактических расчётов при выполнении боевых упражнений с применением артиллерийского вооружения кораб­ля. Думаю, что многим запомнится учение по действиям личного состава учебного корабля «Смольный» при выполнении манёвра «Человек за бортом».

А для яркости впечатлений от заходов в морские порты и посещения военно-морских баз для курсантов специально организовали и провели цикл мероприятий военно-патриотической направленности.

Лучших результатов добились штурмана Северного флота под руководством главного штурмана капитана 1 ранга Дениса Ковалёва

Источник изображения: redstar.ru

– Как проходит оснащение новых кораблей современными навигационными средствами?

– С изменением форм и методов применения новых кораблей и судов обеспечения ВМФ происходит их оснащение новыми образцами морских средств навигации, электронными картографическими навигационно-информационными системами (ЭКНИС). Внедряются интегрированные системы навигации, автоматические идентификационные системы, интегрированные мостиковыми системами, инерциальными навигационными системами и другой техникой. Несомненно, это требует разработки и внедрения в кораблевождение новых методов и способов применения оборудования в интересах выполнения поставленных кораблю задач.

В связи с этим систематизируются знания о способах ведения счисления, определения места, решения навигационных задач кораблевождения, выработки навигационно-тактических данных и документирования обстоятельств плавания. Отмечу, что за прошедший год штурманы успешно отработали новые способы счисления с использованием ЭКНИС.

Планово проходит реализация перспективных способов визуального автоматизированного определения места корабля по береговым ориентирам на основе оптико-электронных средств. Продолжаются испытания новых астронавигационных систем, которые помогут непрерывно с высокой точностью определять координаты места корабля. Внедрение возможностей перспективных систем позволит автоматизировать процесс кораблевождения, уменьшить зависимость от спутниковых радионавигационных систем, а следовательно, повысит точность и скрытность плавания кораблей.

Ольга ВОРОБЬЕВА, "Красная звезда"

Санкт-Петербург