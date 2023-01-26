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Военное обозрение

Министр обороны Бельгии призналась в отсутствии у страны исправных танков для поставок Украине

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Источник изображения: topwar.ru

В настоящее время Бельгия не имеет на вооружении исправных танков, которые могла бы передать Украине. Об этом заявила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер в интервью RTL info.

По утверждению главы бельгийского военного ведомства, такая военная техника как танки была снята с вооружения армии страны много лет назад. Тогда в Брюсселе полагали, что танки более не понадобятся стране для участия в боевых действиях. Поэтому танки было решено снять с баланса сухопутных войск.

Как подчеркнула Дедондер, сейчас старые бельгийские танки находятся в распоряжении частных компаний – на хранении. Компании готовы продать танки государству по цене 500 тысяч евро за одну боевую машину. Что интересно, распроданы танки были по цене в 10-15 тысяч евро. Поэтому коммерсанты получат неплохую выгоду, если бельгийское министерство обороны все же решит выкупить танки назад.

Есть и еще одна проблема – десять лет и более танки просто находились в ангарах. Их обслуживание не осуществлялось, какие-либо реставрационные и ремонтные работы не проводились, подчеркнула в интервью министр обороны Бельгии. Поэтому даже если военное ведомство и выкупит танки у «частников», еще придется относительно долго приводить их в порядок.

Ранее о желании передать имеющиеся на вооружении страны танки Leopard Украине заявили соседние с Бельгией Нидерланды. О готовности передать танки немецкого производства также сообщали Польша, Швеция, Финляндия, Испания, Португалия.

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Страны
Бельгия
Испания
Нидерланды
Польша
Португалия
Украина
Финляндия
Швеция
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