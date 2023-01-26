Эстония нашла замену переданному Украине оружию - премьер

Таллин. 25 января. ИНТЕРФАКС - Эстония компенсировала переданное Украине оружие, что позволило увеличить обороноспособность республики, заявила премьер-министр Кая Каллас.

"Все, что передается (Украине), либо уже заменено, либо заменяется нашими или союзными возможностями. Например, HIMARS или уже здесь, или мы сами приобретаем средства ПВО. У нас есть гаубицы K9, которые заменили гаубицы, которые мы передаем. Мы все равно планировали их заменить, потому что у нас не было больше боеприпасов для них", - сказала Каллас на "правительственном часе" в парламенте.

Таким образом, по ее словам, обороноспособность Эстонии "усилилась, а не уменьшилась".

Каллас отметила также, что за последний год Эстония закупила боеприпасов больше, чем приобрела за последние 30 лет в целом, и сообщила, что к 2025 году будет получено боеприпасов еще на 900 млн евро.