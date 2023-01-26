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Военное обозрение

Пресс-секретарь правящей партии Турции: О выходе страны из НАТО не может быть и речи

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Источник изображения: topwar.ru

В последнее время в западной прессе активно муссируется тема возможного добровольного выхода и даже принудительного исключения Турции из Североатлантического альянса.

Поводов для этого сразу несколько. Это и антиисламские акции, произошедшие почти одновременно в Стокгольме и Гааге, после которых президент республики Реджеп Эрдоган заявил, что будет и дальше препятствовать вступлению Швеции в НАТО. Плюс растущая напряженность между Анкарой и Вашингтоном по поводу поддержки Соединенными Штатами Греции в территориальном споре с Турцией. Есть претензии Эрдогана к Байдену и по сирийскому вопросу.

Но оказалось, что слухи о скором выходе Турции из НАТО сильно преувеличены. О том, что Анкара не намерена ни сейчас, ни в будущем прекращать членство в альянсе заявил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития (ПСР), возглавляемой президентом страны, Омер Челик. В интервью телеканалу CNN Türk он напомнил, что разговоры об исключении Турции из НАТО возникают всякий раз перед очередными выборами. Челик назвал неразумными слова тех, кто к этому призывает.

Об этом не может быть и речи. Мы являемся одной из стран — основательниц НАТО. Они не имеют права говорить об этом. То, о чем они говорят, было бы роскошью для НАТО

— предостерег спикер правящей партии.

В то же время, в стране нарастают протестные настроения антиамериканского и антинатовского характера, подогреваемые оппозиционной партией «Родина». Ранее глава этого политического движения Этхем Санджак сообщил, что по данным опросов не менее 80% населения Турции уверены, что «США - страна, проводящая наиболее враждебную и разрушительную политику» в отношении исламской республики. Представители партии объявили 19 января о начале общенациональной кампании «Выйдем из НАТО» с призывом к властям республики покинуть Североатлантический альянс.

Председатель Рабочей партии Турции Догу Перинчек поддержал инициативу «Родины», заявив, что «сильная НАТО означает сильную угрозу для Турции».

Очевидно, что антиамериканскую риторику и призывы к выходу из НАТО лидеры оппозиционных партий активизировали в рамках предстоящих всеобщих выборов главы государства и депутатов парламента, которые должны состоятся не позднее 18 июня 2023 года. Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган будет баллотироваться на выборах во второй раз, в случае победы он останется во главе государства еще на пять лет.

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Страны
Греция
США
Турция
Швеция
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
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