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Интерфакс-АВН

Финляндия готова участвовать в пакетном решении о поставке танков "Леопард 2" на Украину - глава МИД

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Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.
Источник изображения: EPA-EFE/ ROBERT GHEMENT

Хельсинки. 25 января. ИНТЕРФАКС - Финляндия готова принять участие в той или иной мере в пакетном решении о поставке танков "Леопард 2" на Украину, заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто в среду на пресс-конференции в Риге, сообщает финская газета Helsingin Sanomat.

Отвечая на вопрос об участии в поставке танков "Леопард 2" на Украину, он сказал: "У нас также есть "Леопарды" в Финляндии, и мы считаем, что если будет общий пакет - теперь, надеюсь, Германия станет частью этого пакета - мы готовы участвовать так или иначе".

Он отметил, что, например, отправка "Леопардов" будет означать необходимость обучения танкистов.

По словам Хаависто, "Финляндия рассмотрит лучший способ участия, когда пакетное решение будет готово".

Ранее в среду газета "Паис" написала, что Испания будет готова присоединиться к программе поставки танков Leopard 2 на Украину, если Германия не будет этому препятствовать.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Испания
Украина
Финляндия
Продукция
Leopard-2
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