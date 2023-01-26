Финляндия готова участвовать в пакетном решении о поставке танков "Леопард 2" на Украину - глава МИД

Хельсинки. 25 января. ИНТЕРФАКС - Финляндия готова принять участие в той или иной мере в пакетном решении о поставке танков "Леопард 2" на Украину, заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто в среду на пресс-конференции в Риге, сообщает финская газета Helsingin Sanomat.

Отвечая на вопрос об участии в поставке танков "Леопард 2" на Украину, он сказал: "У нас также есть "Леопарды" в Финляндии, и мы считаем, что если будет общий пакет - теперь, надеюсь, Германия станет частью этого пакета - мы готовы участвовать так или иначе".

Он отметил, что, например, отправка "Леопардов" будет означать необходимость обучения танкистов.

По словам Хаависто, "Финляндия рассмотрит лучший способ участия, когда пакетное решение будет готово".

Ранее в среду газета "Паис" написала, что Испания будет готова присоединиться к программе поставки танков Leopard 2 на Украину, если Германия не будет этому препятствовать.