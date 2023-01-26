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ТАСС

Песков: США "останутся с хорошими барышами" при любом сценарии поставок танков на Украину

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Михаил Джапаридзе/ ТАСС

По словам пресс-секретаря президента, плата за поставки тяжелых танков Киеву ляжет бременем на плечи европейских налогоплательщиков

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков убежден, что плата за поставки тяжелых танков Украине ляжет бременем на плечи европейских налогоплательщиков, американцы же "останутся с хорошими барышами". Такое мнение он высказал, комментируя в среду в общении с журналистами противоречивую информацию о возможности поставок киевскому режиму американских танков Abrams.

"Мы повторяли, что эти танки сгорят так же, как и все остальные. Стоят только они очень дорого, и все это ляжет и ложится на плечи в первую очередь европейских налогоплательщиков. Американцы, как всегда, останутся как минимум при своих и скорее всего - с хорошими барышами", - констатировал представитель Кремля. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
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