По словам пресс-секретаря президента, плата за поставки тяжелых танков Киеву ляжет бременем на плечи европейских налогоплательщиков

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков убежден, что плата за поставки тяжелых танков Украине ляжет бременем на плечи европейских налогоплательщиков, американцы же "останутся с хорошими барышами". Такое мнение он высказал, комментируя в среду в общении с журналистами противоречивую информацию о возможности поставок киевскому режиму американских танков Abrams.

"Мы повторяли, что эти танки сгорят так же, как и все остальные. Стоят только они очень дорого, и все это ляжет и ложится на плечи в первую очередь европейских налогоплательщиков. Американцы, как всегда, останутся как минимум при своих и скорее всего - с хорошими барышами", - констатировал представитель Кремля.