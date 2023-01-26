Россия и США определят причины образования трещин, которые ищут на МКС с 2020 года

По словам главного специалиста Ракетно-космической корпорации "Энергия" Александра Спирина, нормы утечки для станции составляют 325 грамм в сутки

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российские и американские специалисты во время встречи определяют причины, которые привели к образованию трещин в переходной камере (ПрК) служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС. Об этом в среду сообщил главный специалист Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" (входит в Роскосмос) Александр Спирин.

"Сейчас идет встреча с американскими партнерами, почему они [трещины] образовались. Первый фактор - возраст, <…> второе - технологические решения, которые со временем привели к трещинам", - отметил Спирин на XLVII Академических чтениях по космонавтике памяти С. П. Королева (Королевские чтения).

По его словам, нормы утечки для станции составляют 325 грамм в сутки. "Мы до 2019 года укладывались. Когда ПрК закрывали, мы в эту норму вошли", - пояснил специалист, подчеркнув, что если камеру изолировать и открывать крайне редко, то можно и дальше летать на МКС.

Согласно презентации, представленной Спириным, с момента начала работ по поиску утечки в сентябре 2020 года повреждение оболочки было локализовано и устранено в трех местах. "В результате выполнения работ темп утечки воздуха из ПрК последовательно был снижен с 1,14 кг в сутки до 0,47 кг в сутки на постоянной основе и до 0,3 кг в сутки - на временной", - подчеркивается в презентации.

В марте 2021 года космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков провели ремонтно-восстановительные работы на корпусе модуля "Звезда", где обнаружили трещину и ряд возможных мест негерметичности. Все действия выполнялись под руководством Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС и инженеров РКК "Энергия" и согласовывались со специалистами НАСА. В середине апреля 2022 года космонавт Роскосмоса Иван Вагнер сообщил журналистам, что утечка воздуха снизилась в три раза после герметизации трещин.

XLVII Академические чтения по космонавтике памяти С. П. Королева (Королевские чтения) проходят в МГТУ имени Н. Э. Баумана с 24 по 27 января.