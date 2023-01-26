В Думе указали на опасность для РФ из-за возможного формирования новых танковых частей ВСУ

СМИ ранее сообщили, что Германия и США решили предоставить Украине немецкие танки Leopard 2 и американские Abrams

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Опасность для России могут представлять возможные планы по формированию и подготовке к весне новых танковых соединений Вооруженных сил Украины, а не сами поставки немецких танков Leopard 2. Такое мнение в среду высказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала "Россия-24".

Как отметил парламентарий, ВСУ придется изучить новые танки, подготовить экипажи, создать систему их обеспечения и обслуживания. По его словам, чем больше новых образцов западной техники, тем больше проблем будет возникать у "снабженцев и технарей" ВСУ, так как такая техника требует другого подхода к обслуживанию.

"Кардинального [в случае поставки танков] ничего не произойдет. Единственное, чего, на мой взгляд, можно опасаться, если будет принято другое решение. Если они эту технику не поставят сейчас непосредственно на поле боя, а начнут готовить в той же самой Польше, например, или на западных полигонах Украины <…> новые соединения и части, которые появятся где-то весной, ближе к лету, вот тогда это будет серьезно", - заявил Картаполов.

Во вторник ряд западных СМИ со ссылкой на источники сообщил, что Германия и США решили предоставить Украине немецкие танки Leopard 2 и американские Abrams. Кроме того, Берлин планирует разрешить передачу Киеву танков германского производства другими странами - о таком намерении заявляла, в частности, Польша. По информации разных изданий, некоторые европейские государства также намерены присоединиться к этим поставкам.