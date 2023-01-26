Войти
ТАСС

В Думе указали на опасность для РФ из-за возможного формирования новых танковых частей ВСУ

91
0
0
Танки ВСУ на востоке Украины
Танки ВСУ на востоке Украины.
Источник изображения: CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the march

СМИ ранее сообщили, что Германия и США решили предоставить Украине немецкие танки Leopard 2 и американские Abrams

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Опасность для России могут представлять возможные планы по формированию и подготовке к весне новых танковых соединений Вооруженных сил Украины, а не сами поставки немецких танков Leopard 2. Такое мнение в среду высказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала "Россия-24".

Как отметил парламентарий, ВСУ придется изучить новые танки, подготовить экипажи, создать систему их обеспечения и обслуживания. По его словам, чем больше новых образцов западной техники, тем больше проблем будет возникать у "снабженцев и технарей" ВСУ, так как такая техника требует другого подхода к обслуживанию.

"Кардинального [в случае поставки танков] ничего не произойдет. Единственное, чего, на мой взгляд, можно опасаться, если будет принято другое решение. Если они эту технику не поставят сейчас непосредственно на поле боя, а начнут готовить в той же самой Польше, например, или на западных полигонах Украины <…> новые соединения и части, которые появятся где-то весной, ближе к лету, вот тогда это будет серьезно", - заявил Картаполов.

Во вторник ряд западных СМИ со ссылкой на источники сообщил, что Германия и США решили предоставить Украине немецкие танки Leopard 2 и американские Abrams. Кроме того, Берлин планирует разрешить передачу Киеву танков германского производства другими странами - о таком намерении заявляла, в частности, Польша. По информации разных изданий, некоторые европейские государства также намерены присоединиться к этим поставкам. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Россия
США
Украина
Продукция
Leopard-2
Похожие новости
25.01.2023
В США заявили, что новостей о поставках Киеву танков от ФРГ можно ждать в ближайшее время
24.01.2023
Западные СМИ: «Леопарды» для Украины вызвали раскол в НАТО
11.01.2023
"Русским теперь не поздоровится". Помощь НАТО Киеву вышла на новый уровень
06.01.2023
Конфликт на Украине помогает немецкому ВПК выйти из кризиса
31.08.2016
Чудо на Висле
29.01.2013
Армии XXI века: звон мечей и стон булата
19.12.2012
Китайский фактор АСЕАН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.01 02:42
  • 42763
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.01 00:22
  • 2351
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.01 20:11
  • 4
Дмитрий Рогозин: боевой робот "Маркер" прибудет в зону СВО в феврале
  • 25.01 19:18
  • 1
Война Запада на Украине – борьба за человеческие ресурсы
  • 25.01 14:08
  • 25
Почему ракету "Кинжал" рано называть "убийцей авианосцев"
  • 25.01 13:28
  • 1
На восстановленном аэродроме на севере Сирии разместили российскую авиацию
  • 25.01 11:43
  • 2
В России захотели увеличить количество спутников
  • 25.01 10:28
  • 1
США закроют глаза на польскую аннексию Украины
  • 25.01 06:33
  • 7
«Произошла перестройка предприятия»: модернизация машин Т-62М и БРДМ-2 в Чите перешла на «военные рельсы»
  • 24.01 20:00
  • 5
Рособоронэкспорт начал продвижение 15 новых образцов продукции российского производства в 2022 году
  • 24.01 19:16
  • 2
"Росэнергоатом": хранить боеприпасы на АЭС могли придумать только в США
  • 24.01 19:15
  • 1
Выпускник Академии Генштаба: результативность ВС РФ в ходе СВО по темпам уничтожения техники противника превосходит даже времена ВОВ
  • 24.01 18:10
  • 0
Крупнейшее польское оборонное предприятие Mesko SA столкнулось с нехваткой квалифицированных кадров
  • 24.01 14:59
  • 2
Выборы 2024
  • 24.01 11:09
  • 1
Лавров заявил, что Россия ведет с Западом уже не гибридную войну