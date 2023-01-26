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ТАСС

Эксперт считает, что поставка танков Leopard 2 Украине ослабит Вооруженные силы Германии

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Основной танк Leopard 2A4 (c) Rheinmetall
Основной танк Leopard 2A4 (c) Rheinmetall.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

По словам главы Союза военнослужащих Бундесвера Андре Вюстнера, правительство должно укреплять оборонную промышленность в ФРГ, если хочет "поддерживать не только Украину, но и собственную обороноспособность"

БЕРЛИН, 25 января. /ТАСС/. Поставки Украине танков Leopard 2 отрицательно скажутся на обороноспособности Германии. Такое мнение выразил глава Союза военнослужащих Бундесвера Андре Вюстнер в среду в эфире телеканала ZDF.

Он отметил, что это "хорошо для Украины, но плохо для боеготовности Бундесвера". По его словам, правительство должно укреплять оборонную промышленность в ФРГ, если хочет "поддерживать не только Украину, но и собственную обороноспособность".

"Правда в том, что с февраля мы продолжаем раздавать оружие и боеприпасы. При этом мы все еще находимся в свободном падении, мы еще не добились перемен в том, что касается собственной обороноспособности", - подчеркнул он.

Союз военнослужащих Бундесвера - независимая организация, представляющая интересы 200 тыс. действующих и отставных солдат, резервистов.

Во вторник издание Der Spiegel сообщило о решении Берлина поставить Украине танковую роту Leopard 2 из запасов Бундесвера. Кроме того, правительство Германии планирует предоставить Польше и ряду других стран разрешение на экспорт Киеву такого рода техники. 

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Страны
Германия
Польша
Украина
Продукция
Leopard-2
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