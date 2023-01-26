Столтенберг заявил, что НАТО не была и не будет стороной конфликта на Украине

При этом генсек НАТО отметил, что альянс поддерживает Киев оснащением

БЕРЛИН, 25 января. /ТАСС/. НАТО не является и не намерена становиться стороной конфликта на Украине. Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью изданию Die Welt, опубликованном в среду.

"НАТО не является и не будет воюющей стороной. Мы не направляем на Украину свои войска или самолеты НАТО", - сказал Столтенберг.

В то же время он отметил, что альянс поддерживает Киев оснащением. "Украина имеет право на самооборону в соответствии с Уставом ООН, и мы имеем право поддержать ее в отстаивании этого права", - заявил генсек альянса.

По мнению Столтенберга, "разумеется всегда" есть риск эскалации, поэтому важно усиливать военное присутствие на восточном фланге альянса. Это, по его словам, даст Москве понять, что НАТО намерена защищать "каждый сантиметр" своей территории.