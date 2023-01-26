ВМФ России получит корабль с упрощённой площадкой для взлёта-посадки вертолётов и беспилотников

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Российский военно-промышленный комплекс продолжает работать над усовершенствованием имеющихся вооружений. Одна из новых разработок связана с военно-морским флотом.

На одном из российских боевых кораблей планируется испытать гиростабилизированную платформу. Как сообщают РИА Новости, особенностью этой палубной платформы является упрощение взлёта и посадки беспилотных летательных аппаратов и вертолётов в сложных погодных условиях, например, при сильном ветре или волнении моря.

Появление в составе ВМФ России первого корабля с модернизированной площадкой для взлета-посадки ожидается в ближайшие годы. При этом не уточняется, на какой тип корабля будет установлена платформа и будет ли она частью разработанного нового корабля или же её встроят в уже имеющиеся корабли.

Сообщается также, что спецплатформу можно будет использовать и для безопасной работы кранов, трапов, либо другого оборудования на вспомогательных кораблях ВМФ.

Площадка оборудована 13-ю опорами-приводами в отличие от стандартных шести опор. Командованием ВМФ из нескольких вариантов был выбран проект с наиболее высокими техническими показателями, которые могут рассматриваться на сегодняшний день.