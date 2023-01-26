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Военное обозрение

Корпус морской пехоты США покупает 2 дрона XQ-58A Valkyrie для тестирования новых концепций ведения боевых действий

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Источник изображения: topwar.ru

Корпус морской пехоты США заключил контракт на покупку двух БПЛА XQ-58A Valkyrie совокупной стоимостью в 15,5 млн. долларов в рамках новой программы Пентагона, нацеленной на создание прототипов систем с использованием автономных платформ для ведения боевых действий в Индо-Тихоокеанском регионе.

Сделка с Kratos на поставку вышеупомянутых дронов осуществлялась через подразделение Военно-морского центра ВВС США в рамках экспериментальной программы RDER. При этом последняя не является частью текущей программы ВМС по доминированию в воздухе следующего поколения, пишет USNI News со ссылкой на командование Корпуса морской пехоты США.

Эта покупка является частью продолжающихся усилий по изучению будущих автономных платформ для совместной работы и не связана с программой господства в воздухе следующего поколения или любыми другими программами ВВС или ВМС. Контракт был заключен в первую очередь на базовый самолет. Решение о будущих модификациях пока не принято, поскольку эти дроны предназначены для экспериментального использования

- заявил майор морской пехоты Джей Эрнандес.

Напомним, что XQ-58A Valkyrie является экспериментальным дроном, совершившим свой первый полет в 2019 году. Аппарат был разработан компанией Kratos Defense&Security Solutions в рамках программы ВВС США по созданию недорогого демонстратора технологий с ударными возможностями.

Согласно заявлению представителей компании Kratos, XQ-58As может работать без взлетно-посадочной полосы и нести различную полезную нагрузку на дальности около 5500 км с крейсерской скоростью около 900 км/ч.

Представители Корпуса морской пехоты США заявили, что два приобретенных дрона являются частью экспериментальной программы RDER, которая позволяет быстро тестировать взаимодействие новых концепции с уже существующими системами, с акцентом на потребности командований в Индо-Тихоокеанском регионе.

В материале говорится, что морские пехотинцы также экспериментируют с другими БПЛА, такими как MQ-9 Reaper. Кроме того, Корпус морской пехоты США имеет в своем распоряжении беспилотные наземные транспортные средства, а также занимается собственной крупной программой по применению беспилотных надводных кораблей.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Компании
Kratos Defense
Проекты
БПЛА
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