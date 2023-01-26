Американская пресса: Танки Abrams для Украины закажут у производителей, а не возьмут из запасов армии

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Вчера стало известно о решении Вашингтона поставить на Украину определенное количество танков Abrams – по разным данным, от 30 до 50 штук. Судя по всему, решение было принято с целью простимулировать Германию на поставки танков немецкого производства Leopard 2, в куда большем количестве.

Как сообщает американская газета The Washington Post, танки Abrams для Украины закажут у производителей, а не возьмут из запасов американской армии. То есть, в отличие от европейских стран, США не намерены опустошать свои арсеналы и немедленно передавать Украине танки. Они лишь закажут их у производителя, и то неизвестно, когда производитель эти танки сделает и сможет передать Украине. Может быть, и конфликт уже к этому времени себя исчерпает.

От Германии, однако, американские власти хотят, чтобы она начала поставки танков на Украину немедленно. С этой целью и явно по инициативе США, в Европе был сколочен целый «фронт» сторонников передачи танков Leopard киевскому режиму, в составе Польши, Финляндии, Дании, Нидерландов и ряда других государств. Все они требуют от Берлина скорейшего разрешения на поставки танков.

Таким образом, даже в таком вопросе американские власти проявляют присущую им хитрость и хотят снизить свои риски и траты до минимума, одновременно создавая в Европе условия для последующих заказов американской военной техники и, соответственно, загрузки своих производственных мощностей. Одновременно та же Германия сократит запасы собственной военной техники на складах, как и другие европейские страны НАТО останутся без собственных арсеналов, передавая их в ненасытную Украину.