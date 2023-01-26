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ТАСС

Фрегат "Адмирал Горшков" в феврале примет участие в учениях с ВМС Китая и ЮАР

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Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков"
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Корабль выполняет задачи дальнего похода

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", выполняющий задачи дальнего похода, примет участие в феврале в совместных учениях с ВМС Народно-освободительной армии Китая и Южно-Африканской Республики. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В феврале 2023 года в районе побережья Южно-Африканской Республики планируется проведение ряда совместных учений с ВМС Южно-Африканской Республики и ВМС Народно-освободительной армии Китая", - информировали в министерстве, говоря о выполнении задач дальнего похода экипажем фрегата "Адмирал Горшков".

Ранее военно-дипломатический источник сообщил ТАСС, что носитель гиперзвуковых ракет "Циркон" фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", выполняющий задачи дальнего похода, пополнит запасы в сирийском Тартусе, а затем примет участие в совместных учениях с ВМС Китая и ЮАР. 

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