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Конфликт на Украине показал по-прежнему высокую роль артиллерии в ведении боевых действий, а также обозначил другую проблему, о которой ни в США, ни в Европе ранее не думали. Как оказалось, арсеналы западных стран не рассчитаны на ведение долговременного конфликта, в рамках которого артиллерийские снаряды расходуются с пугающей быстротой. Поддерживаемая Западом Украина уже испытывает снарядный голод, а дальше будет еще хуже, предрекают некоторые западные эксперты.

Поскольку главным спонсором режима Зеленского по-прежнему остаются США, стремящиеся затянуть конфликт как можно дольше, вопрос снабжения ВСУ артиллерийскими снарядами решался в Пентагоне. По данным The New York Times, американцы приняли решение увеличить производство снарядов крупных калибров в шесть раз за два года. Часть боеприпасов уйдет на Украину, часть вернется в арсеналы для создания запасов на случай будущих конфликтов.

Как пишет издание, Вашингтон планирует влить в производство новые миллиарды, расширить количество заводов и привлечь новых производителей, чтобы выйти на показатели "времен Корейской войны".

Согласно открытым данным, до начала российской СВО США производили примерно 14,5 тысячи снарядов в месяц, этого вполне хватало для армии США и союзников. Но начавшиеся боевые действия на Украине показали, что этого очень мало, появился дефицит боеприпасов крупных калибров. В декабре прошлого года министр армии США Кристин Вормут объявила о планах нарастить производство 155-мм снарядов до 20 тысяч в месяц к весне 2023 года, а к 2025 году удвоить их выпуск.

Теперь планы переиграли, США хотят выйти через два года на производство до 90 тысяч артиллерийских снарядов ежемесячно. Пока же Пентагон вынужден вскрывать свои арсеналы в других странах, чтобы как-то обеспечить ВСУ боеприпасами.