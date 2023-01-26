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ТАСС

Экс-советник главы Пентагона считает, что Вашингтон понимает близость поражения Киева

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Украинские военные под Артемовском (Бахмутом)
Украинские военные под Артемовском (Бахмутом).
Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

Поставки танков на Украину нужны США лишь для затягивания боевых действий, заявил Дуглас Макгрегор

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты осознают близость поражения киевских властей, поставки танков на Украину нужны Вашингтону лишь для затягивания боевых действий. Такое мнение высказал бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа, полковник в отставке Дуглас Макгрегор во вторник в беседе с ведущим подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано.

"Думаю, они чувствуют, что это дело пропащее. Поражение [Украины] определено, неминуемо, и они [администрация США] пытаются понять, как можно продлить эти мучения", - сказал он, отметив, что "настроения в Вашингтоне (относительно исхода конфликта на Украине) явно изменились".

По словам Макгрегора, США подталкивают Европу, в частности Германию, к решениям, которые с юридической точки зрения расцениваются как "вооруженная агрессия". "Полагаю, немцы в настоящее время заинтересованы в том, чтобы прекратить это ", - добавил он.

Во вторник газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что администрация США склоняется в пользу передачи Украине значительного количества танков M1 Abrams. Как отмечает издание, этот шаг Вашингтона станет частью договоренности с ФРГ, которая предусматривает выделение Киеву небольшого числа германских танков Leopard 2, а также согласие Берлина на поставку танков немецкого производства Польшей и другими странами.

Вслед за The Wall Street Journal газета Politico сообщила, что США могут направить Украине в качестве военной помощи по меньшей мере 30 танков Abrams. Двое представителей американской администрации сообщили изданию, что объявление о поставке может быть сделано уже на этой неделе. По данным газеты, военная техника будет закуплена, а не выделена из существующих запасов США. 

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Страны
Германия
Польша
США
Украина
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
Персоны
Трамп Дональд
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