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ТАСС

Главный штурман ВМФ заявил, что РФ не уступит приоритет в использовании Севморпути

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Севморпуть
Севморпуть.
Источник изображения: https://www.korabel.ru/

Контроль за СМП со стороны Москвы необходим исходя из принципов целесообразности, логичности, продуктивности и безопасности, подчеркнул Эдуард Луйк

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Россия никогда не уступит свой приоритет в использовании и управлении Северным морским путем (СМП). Об этом заявил главный штурман Военно-морского флота (ВМФ) контр-адмирал Эдуард Луйк.

"<…> контроль за СМП со стороны России необходим исходя из принципов целесообразности, логичности, продуктивности и безопасности. Также действия России по регламентированию судоходства по СМП следует считать действиями, направленными на защиту морской среды и обеспечение международной экологической безопасности. Наша страна никогда не уступит свой приоритет в использовании и управлении СМП, который складывался на протяжении нескольких веков", - сказал Луйк в интервью газете "Красная звезда" по случаю Дня штурмана ВМФ, отмечаемого в России 25 января.

По словам главного штурмана ВМФ, в настоящее время некоторые страны во главе США негативно реагируют на то, что Россия устанавливает условия пользования СМП мировому сообществу. "Но при рассмотрении вопроса правомерности России по установлению разрешительного порядка использования СМП необходимо понимать основные два условия. Во-первых, СМП является выгодной транспортной коммуникацией, которая простирается в непосредственной близости к северным территориям РФ. Это позволяет говорить о том, что иностранные суда в любом случае не смогут пройти весь СМП без согласия России на их пропуск через свои суверенные воды", - подчеркнул Луйк.

Также он напомнил о том, что неарктическое государство не может осуществлять деятельность в регионе без согласия прибрежного арктического государства предоставить свою территорию для швартовки иностранных судов, обеспечить их средствами связи, проводить спасательные операции в случае стихийных бедствий, реализовывать в случае необходимости природоохранные мероприятия и на совершение прочих действий, необходимых для безопасного использования СМП.

Северный морской путь - кратчайший водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком. Протяженность пути от Карских Ворот до бухты Провидения составляет порядка 5,6 тыс. км. СМП полностью расположен в территориальных водах и исключительной экономической зоне России. 

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